「為何讓一個年輕人鑄下這樣大的錯」 死者家屬慟問 卓榮泰探視傷患承諾：找出原因並檢討

行政院長卓榮泰今上午前往三軍總醫院、台北馬偕紀念醫院探視北捷攻擊案傷者並慰問家屬。（圖／行政院提供）

台北車站及捷運中山站周邊19日晚間發生隨機傷人事件，行政院長卓榮泰20天上午前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院及台北馬偕紀念醫院，探視傷者並慰問死傷者家屬。蕭姓死者家屬哀痛向卓榮泰沉重詢問：「為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤？」並盼政府能深入檢視家庭、社會與教育層面的問題。卓承諾，政府在了解動機後，該檢討、該加強的會一併處理。

卓榮泰在馬偕醫院受訪時表示，北捷同仁劉姓男子基於職責，發現現場出現煙霧與火勢後立即衝出撲滅，過程中吸入濃煙造成嗆傷，經治療後肺部狀況穩定，目前仍在急診觀察中。他呼籲北捷對劉員予以嘉獎，肯定其在第一時間挺身而出、降低危害的責任感。

廣告 廣告

卓榮泰指出，較為遺憾的是路人蕭姓男子遭嫌犯持刀攻擊，現場雖有醫師即時施救，送抵馬偕醫院時出血已控制，但因失血過多，院方搶救至凌晨仍不幸宣告不治。

卓榮泰表示，與蕭男家屬見面時心情沉重，家屬希望政府能釐清犯案動機，找出家庭社會教育的原因，為什麼一個年輕人會在大街上鑄下這麼大的錯誤。卓榮泰稱，政府會在了解原因後，該檢討、該加強的一併處理。

卓榮泰亦前往探視誠品職員蔣姓男子。他轉述，張姓嫌犯當時衝上2樓後未有任何接觸，便直接揮刀攻擊，蔣男右側胸部受傷，所幸未傷及肺部等重要器官，經手術後恢復情況良好。

另外，卓榮泰也感謝三軍總醫院醫療團隊，提供細心照料。他表示，稍早親眼探視蔣姓職員時，看到對方態度正向，雖然家屬仍相當擔憂，盼能早日康復。

卓榮泰強調，事件發生後，國內各重要鐵路、公路、捷運、航空站及車站已全面提升警戒層級，增加警力見警率、勤務人數與相關配備，相關措施將持續一段時間，務必讓民眾在日常生活與公共運輸中獲得最大的安全感與心理安定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐攻害4死11傷 「從陽光少年成魔」張文高清正面照曝光

張文持刀隨機攻擊 路人直擊慘況！傷者倒下吐：跟我爸媽說我愛他們

中山隨機殺人案釀4死！騎士停紅燈遭砍身亡 姊姊痛喊「他殺了我弟弟」