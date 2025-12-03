為何貓咪喜歡把東西打翻？這「四個原因」教你讀懂牠們的行為！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信許多鏟屎官都一定曾經遇過類似經驗，明明家裡的貓咪有一整個家可以活動，但牠們卻偏偏喜歡把你桌上的筆、杯子、耳機一個接著一個推落到地，而且牠拍下去時那副理直氣壯的臉，好像在說「這些東西不該在這裡」，以下為大家整理出四個常見原因，帶你迅速理解牠們這個經典又惱人的小動作。

一、牠的好奇心作祟

貓咪天生就是好奇寶寶，尤其對小物件更是充滿興趣，拍一下或撥一下，就是牠們在確認東西是否安全、會不會動、會不會發出聲音的方式，對牠們來說這不叫搗蛋，而是叫做「科學實驗」。

廣告 廣告

二、牠想引起你的注意

你是不是常在用電腦或滑手機，忘記陪伴家中貓咪？那牠們就會用最有效率的方式提醒你，如果當主人每次都對拍東西下桌子有反應，那麼久而久之，貓咪就會把這招當成召喚主人的技巧。

大多數情況下，當貓咪把桌上的東西拍落時，只是想觀察你的反應

(示意圖/Unsplash)

三、牠在整理自己的領地

貓咪很在意自己的環境是否整潔、視野是否通暢，桌上突然多了一樣東西，牠可能會覺得礙眼或破壞牠的「風水」，於是拍掉鉛筆、水杯等，就是貓咪在整理自己的領地，牠們心裡認為自己才是這個家的主人。

四、牠只是覺得好玩

貓咪的性格精靈古怪，本來做事就沒有任何理由，當牠們把桌上的東西拍落時，大多時候都只是「我想這麼做」，而且當物品被擊落後，還能看到飼主一臉崩潰，對牠們來說更是娛樂度滿點。