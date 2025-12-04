為何貓咪整天都在睡覺？這「四個理由」讓牠們保持始終如一！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信許多鏟屎官都一定好奇，為什麼貓咪一整天二十四小時中好像有十八小時都在睡？牠們有時候睡在窗邊、有時睡在衣櫃、有時乾脆窩在你的筆電上取暖，雖然軟趴趴的模樣看起來超療癒，但不免會讓人感到疑惑，以下為大家整理出四個理由，帶你看懂為何貓咪們總是睡不停。

一、保留體力

貓咪是天生的捕獵者，牠們在捕獵的過程中，往往需要耗費大量精力與爆發力，因此為了保留體力，隨時準備衝刺，貓咪會透過長時間睡眠來節能儲能。

二、以淺眠居多

雖然貓咪看起來一天睡很久，但真正的熟睡時間其實不多，牠們大部分時間都處在半睡半醒的狀態，耳朵還會微微抽動，隨時準備對周遭反應，也正是因為如此，貓咪才會看起來像是永遠睡不飽的樣子。

貓咪的生活作息與人類不同，白天的大部分時間會進入休眠模式

(示意圖/Unsplash)

三、調節壓力

貓咪是非常敏感的生物，家中的環境變化、噪音或陌生人，都會使牠們容易感到緊張，而睡覺正是幫助貓咪舒緩壓力、平復情緒的方式，如果牠睡得比平常更多時，那可能代表牠正在慢慢地讓自己冷靜下來。

四、作息與人類不同

貓咪是標準的「夜行性動物」，牠們一天內最活躍的時期處於夜晚到凌晨，白天的大部分時間則會進入休眠模式，到了人類快準備睡覺時，貓咪反而正準備展開自己的生活，因此飼主才會有牠們整天都在懶洋洋睡覺的印象。