為何貓咪的「領地意識」過剩？真相竟與牠們的本能與遺傳有關！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
相信各位鏟屎官都一定遇過類似經驗，每當家裡多了一件新家具，或是有陌生人來訪時，貓咪就會立刻變得警戒，甚至出現哈氣、亂抓或到處標記行為，其實牠們不是在故意搗蛋，這一切都和「領地意識」有關，以下就為大家整理出五個原因，帶你了解貓咪為什麼這麼在意自己的地盤。
一、祖先遺留的本能機制
貓咪的祖先多半是獨居型獵食者，牠們必須擁有固定領域才能確保食物與安全，因此即使成為家貓，這種本能依然存在，會導致貓咪自然地想守住屬於自己的空間，以避免潛在威脅出現。
二、領地代表安全與控制感
對貓咪而言，熟悉的環境等同於安全，家中的任何氣味、動線與物品位置都必須在牠們的掌控之中，一旦領地被改變或入侵，貓咪便會感到不安，進而用各種方式去展現「這裡才是我的家」。
三、氣味標記是重要的溝通方式
貓咪會透過臉部磨蹭、抓沙發或噴尿來留下氣味，這並不是搗亂，而是牠們在宣示自己的主權，這些氣味就像無形的告示牌，告訴其他動物「這個區域已有人佔領」。
四、對陌生人或新動物特別敏感
當家中出現新貓、新寵物，或者有客人來訪時，都有可能被貓咪視為領地遭受威脅，有些貓咪會躲起來，有些貓咪則會出現攻擊或防禦行為，其實都只是在保護自己的地盤不被侵犯。
五、壓力與環境的變化
當我們搬家、裝潢或家具大改動，甚至飼主的作息發生改變，都很可能會讓貓咪感到壓力，當牠們的安全感下降時，領地意識將會變得更強烈，用來彌補內心的不安。
