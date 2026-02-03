為何賴清德信任度直線回升？林濁水點出1事「評價大翻案」：離50%不遠了

​​《美麗島電子報》昨（2）日公布最新「1月國政民調」，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，前立委林濁水在臉書發文指出，民眾對關稅談判評價大翻案，賴清德信任度雖然還不到50%，但是己經不遠了。

​​根據《美麗島電子報》公布的1月國政民調顯示，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%「很信任」、25%「還算信任」，相較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。賴清德的信任度自去年7月後再度高於不信任，顯示民眾對賴信任評價已逐步回升，大致回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。

對此，林濁水表示，「終於黃金交叉」，民眾對關稅談判評價大翻案，賴清德的信任度雖然還不到50%，但是己經不遠了。值得注意的是，林濁水日前看完《震傳媒》公布的台北市議題民調，他當時便表示，傳統上泛藍色彩的工總和商總都對台美關稅談判稱讚有加，原先預料總統聲望將出現黃金交叉，卻事與願違，「難以理解，事態如此嚴重」。

上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

