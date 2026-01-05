為何賴清德還未特赦阿扁？王世堅緩頰：「國事如麻」

保外就醫多年的前總統陳水扁日前預告昨日將播出新節目，然而他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」，引發外界關注是否在爭取特赦。對此，綠委王世堅今受訪表示，特赦陳水扁的議題確實在執政黨的考量範圍內，但當前國事繁重，還有許多急迫的事務需要處理，因此特赦的進展一直未有明確結果。他補充，這次節目的禁播與特赦議題無直接關聯。

陳水扁自曝節目禁播是卓榮泰下令。（圖/資料照）

陳水扁昨天（4日）在臉書表示，「原定4日要首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

王世堅表示，民進黨遲遲之所以沒有特赦陳水扁，是因國事如麻、更急迫的事情還很多，所以至今沒有結果。（圖/資料照）

陳水扁今天（5日）更在臉書進一步揭露內幕，他指出自己今年要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓院長下令不准播出，當他聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！

對此，王世堅今受訪被問到「會不會覺得說陳水扁現在是希望總統可以來特赦他」，他直言其實前總統蔡英文的時候就有研究過是不是要特赦陳水扁，那當時就研究的結果有一些結論，但是就是礙於一些問題。而現在因為國事如麻，那特赦陳水扁的事情當然也列入現在執政黨考慮的範圍，但因國事如麻、更急迫的事情還很多，所以一直遲遲沒有結果，是這樣子，但是跟這個節目停不停播其實無關。

