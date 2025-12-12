為何越賺越窮？ 理財顧問揭「真相」：別讓這習慣毀了你

上班族終於盼到升職加薪，原以為能擺脫月光族的日子，結果月底看帳戶卻依然空空如也，甚至負債還增加了？這種現象在經濟學上有個專有名詞，叫做「生活形態膨脹」（Lifestyle Creep），意指隨著收入增加，個人的消費慾望與支出也同步膨脹，導致儲蓄能力停滯不前。近日，TikTok上掀起一波關於此現象的討論熱潮，理財專家也點出關鍵警訊，教你如何守住得來不易的財富。

綜合外媒報導，理財顧問庫默克（Zina Kumok）指出，「生活形態膨脹」是一種不知不覺間養成的習慣。許多人心中都有一份「有錢後必做清單」，一旦收入增加，這些壓抑已久的慾望就會瞬間釋放。原本一個月一次的大餐變成每週五的例行公事；在家運動變成花錢辦健身房會員；逛平價超市改成光顧進口食品店。「這些看似微小的升級，累積起來卻足以吞噬你的加薪幅度。」

廣告 廣告

TikTok網紅@julia.famm分享，這種現象在高收入族群中尤為明顯。當身邊的醫師、律師同事都在換名車、出國度假時，為了融入群體或滿足虛榮心，很容易產生「我也負擔得起」的錯覺，進而陷入無止境的消費競賽。

另一名創作者@lifewithsaprina則點出另一種情況：對於剛脫離「月光族」的人來說，加薪意味著終於能處理那些被延宕的開銷，如帶寵物看獸醫、維修車輛等，若想一次解決這些累積的「生活債」，同樣會讓人感到手頭拮据。

為了避免陷入這種越賺越窮的惡性循環，專家提出了3招自救心法：

1.堅守預算底線：即便收入增加，也應維持原有的消費水平，或僅做適度調整。

2.量化你的開銷：持續記帳，明確知道每一分錢的流向，避免被那種「反正我有錢了」的模糊感覺誤導，進而刷卡刷得太豪邁。

3.延遲享樂與分期執行：對於想要升級的消費或必須處理的生活雜支，不要試圖一次到位。將大筆支出分攤到不同月份執行，並在購物前多想幾天，確保每一筆開銷都在掌控之中。

隨著年末購物季與年終獎金發放期將至，專家也特別提醒，節日氛圍最容易誘發非理性的「生活形態膨脹」，即便想犒賞自己或親友，也切記量力而為，別讓一時的快樂成為未來的財務負擔。

【看原文連結】

更多udn報導

陳冠希「豔照門」17年後爆內幕 名導曝外流關鍵

涼麵也能加熱？超商店員揭密：口感完全不一樣

年吃600碗拉麵 44歲男靠6習慣「健檢無紅字」

買新房建商附贈1設備有人用？網讚：冬天很舒服