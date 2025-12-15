為何輝達抓著中國不放？美議長爆「黃仁勳遊說內幕」

財經中心／倪譽瑋報導

過去美國政府對晶片巨頭輝達（NVIDIA）向中國的出口設下層層限制，執行長黃仁勳不斷要政府放寬晶片出口管制措施，如今美國放行輝達出口H200晶片。眾議院議長強生（Mike Johnson）揭露內幕，某次黃仁勳遊說時曾提醒，若不在中國市場競爭，恐讓「中國體系」有機會贏過美國；強生坦言，狀況確實微妙，要把中國當對手，但也得承認對方是重要貿易夥伴。

放行輝達高規晶片出口中國 美國內部現質疑

綜合《福斯新聞》（Fox News）等外媒報導，先前輝達向中國出口「降規版」H20晶片當地市場不太買單，如今川普政府允許輝達向中國出口H200晶片，須以其中「25%的銷售額支付給美國」作為條件；但H200性能較H20晶片大幅提升，美國內部仍有出現反對聲浪。

日前《福斯新聞》專訪強生，問及對於輝達H200晶片輸中的看法「中國是美國的主要競爭對手，為何要給他們晶片？這決定對美國來說真的是正確的嗎？」強生則表示，「中國顯然是我們現在最大的威脅之一」，自己和大家有一樣的疑慮，先前和黃仁勳碰面「他特別解釋這件事情。」

黃仁勳遊說籲「考量競爭」 川普政府處境複雜

強生透露，黃仁勳指出，輝達目前掌握全球人工智慧（AI）晶片市場達95％的市佔率，如果無法在中國市場競爭，反而會讓「中國的體系」有機會超越輝達，甚至是其他美國企業。

強生評價「這件事情處理起來真的很微妙。川普也知道這方面的問題，試圖在國安、貿易及其他因素中尋找平衡點」雖然中國是美國的對手，但也不得不承認，對方是重要的貿易夥伴，「這就是目前我們面對的複雜處境。」

