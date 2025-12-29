為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」

大陸中心／倪譽瑋報導

中國軍事專家付征南解讀，本次軍演也有針對美國的用意。（圖／翻攝自玉淵譚天）

中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。

正義使命-2025中共軍演 付征南評：直指美台

離2025年結束已不遠，中共解放軍29日宣布展開為期至少兩日的軍演，在台灣周邊實施針對性軍事演習。中國《央視》底下的新媒體帳號「玉淵譚天」常就國際政治發表評論，29日引述付征南對軍演的解讀，近期美國、台灣勾連動作頻頻，性質惡劣，不顧中國一再警告挑釁，解放軍便採取必要行動。

付征南指出，美台互動主要可以概括為三個升級，「金額升級」美國批准對台逾111億美元的軍售計劃、「性質升級」過去美方賣給台灣的武器主要是防禦性，這次卻是進攻性武器、「體系升級」則是，台灣購買的武器包括「台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件」，使台灣軍隊作戰體系成為美軍體系的一個自然延伸，推高了中美直接、正面衝突的風險。

中國軍演 國防部強硬回應、美國尚未發聲

對於中國圍台軍演，國防部表示，此種不理性的挑釁行為，表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

至於相關動態，國防部公布，自28日上午6時至今29日上午6時止，偵獲共機2架次、共艦9艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。美國方面，目前尚無官方正式評論。

