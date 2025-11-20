「為何這樣欺負農民...」農場女兒曝：拍完照就消失 大苑子掛「石虎柳丁」名義竟0採購還搶商標

談好25萬斤卻1顆都沒買？大苑子石虎柳丁風暴持續延燒。（翻攝自臉書/大苑子DaYungs、翻攝自商標檢索系統）

再爆搶商標！大苑子近日以「石虎柳丁」做為新飲品主打亮點，卻被踢爆實際上一顆柳丁都沒購入，引發網路討論爆量延燒。雖然業者火速提出5點澄清聲明滅火，強調從未宣稱使用「石虎友善農作」標章，但網友不買單，事件更加發酵。今（20日）甚至再被爆早在10月就申請「石虎柳丁」商標，讓農場女兒氣得直呼「太惡劣」。

什麼是石虎柳丁？為何大苑子爆出「0採購」爭議？

大苑子於週一（17日）推出鮮搾柳丁綠，主打使用南投中寮的「友善耕作」柳丁，並強調當地保留生態環境、減少農藥，讓石虎能安全穿梭果園。

然而，長壽天然農場公開指出，今年（2025）並未供貨給大苑子，過去也未授權以「石虎柳丁」名義宣傳，更質疑業者到農場拍攝宣傳素材造成誤解。此消息曝光後，網路瞬間議論紛紛，留言直批：「這不是廣告不實嗎？」「掛名石虎柳丁結果一顆沒買？」

大苑子被爆「先搶註冊商標」？申請內容一次看

隨著風波發酵，大苑子又被網友翻出，上個月（10月）13日就已申請「石虎柳丁」商標，範圍橫跨新鮮水果、果汁、茶飲、氣泡水等類別，申請圖案更是在自家LOGO下加上「石虎柳丁」字樣。目前商標仍在審查中，也成為爭議討論焦點。

農場女兒氣炸：25萬斤談好了卻「一顆都沒訂」 痛批欺負農民

長壽天然農場女兒在社群發聲，指父親多年採用草生栽培、不用除草劑，為了維持石虎友善環境必須手動除草，十分辛苦。但大苑子原本談好要購買25萬斤柳丁，甚至到場拍攝形象照，後續卻完全沒有下單，「貨都沒交，一顆都沒有！」並痛批申請商標的行為「太惡劣」「為什麼可以這樣欺負農民！」

她也強調，全中寮目前只有長壽天然農場取得石虎友善認證，更讓外界質疑此次宣傳可能造成消費者誤會。

大苑子回應如何回應？

大苑子表示，目前不再對外做新回應，而昨（19日）的聲明中提到，認為南投中寮長期是石虎棲地，當地農民普遍採友善耕作，因此「支持南投中寮柳丁＝支持石虎土地」，強調理念重於標章。

聲明內也強調未宣稱使用「石虎友善農作」標章、過去已與張鴻賓（農場主人）合作採購，而因今年推廣石虎柳丁，才提前拍攝產區介紹，至於尚未採購原因則與採收期落在1月有關，且仍「強烈表達採購意願」。結尾則再次向社會道歉，表示會持續支持台灣農業。

大苑子說法太牽強？網友仍不買單 公平交易法也被搬出

然而，大苑子的澄清並未平息聲浪，網友留言反問：「那沒有標章為什麼能叫石虎柳丁？」「這種理由公平交易法真的能過？」更有人舉例「裝潢防火材料要有標章才能叫防火，水果沒有標章就不是石虎柳丁」，認為業者仍需更明確說明。

