為何逛寶雅突然想大便？網質疑業者冷氣加瀉藥 醫揭「真正原因」

生活中心／綜合報導

網友一逛寶雅突然有便意，他私訊業者是不是在冷氣加入瀉藥，醫師解釋背後「真正原因」。（圖／資料照、翻攝自Pixabay）

台灣自創品牌的百貨公司「POYA寶雅」，在台灣屹立不搖好幾年。不過有網友近日在Threads上發文，一逛寶雅突然有便意，他私訊業者是不是有在冷氣中加入瀉藥？PO文一出，引發許多網友認同「每次去都想拉屎！便祕的人可以多去逛逛」。有澳洲網友先前也熱議逛當地量販店Bunnings也會想要上廁所，對此，雪梨醫生扎克•特納博士（Zac Turner）出面解釋背後的「真正原因」。

許多網友認同「每次去寶雅都想拉屎！便祕的人可以多去逛逛」。（圖／資料照）

根據《紐約郵報》報導，一名墨爾本網友表示，只要去逛當地的量販店Bunnings，就會想要上廁所，直言Bunnings根本是「最強瀉藥」。對此，雪梨醫生扎克•特納博士（Zac Turner）表示，這一奇怪的現象凸顯了大腦和腸道之間的深刻關係，「腸神經系統（Enteric Nervous System，ENS）通常被稱為『第二個大腦』，控制著消化過程，並透過迷走神經不斷與大腦對話，」這可能會導致令人驚訝的結果，包括由感官或心理暗示引發的突然排便。

網友一逛寶雅突然有便意，他私訊業者是不是在冷氣加入瀉藥，醫師解釋背後「真正原因」。（圖／翻攝自Pixabay）

此外，科學家在幾項研究中發現，氣味、體能訓練、壓力和光線等因素可以觸發腸道立即做出反應，所有這些都可以在逛量販店期間被激活。此外，在大賣場走道徘徊、彎腰購物或搬運重物都會刺激腹部肌肉，這會刺激你的腸道，尤其是當你的腸道已經準備好時，讓人容易想要上廁所。

