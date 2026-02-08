為何達成目標後反而更空虛？答案就藏在過程裡

【健康醫療網／編輯部整理】從小，我們被灌輸一種「結果導向」的思維：讀書是為了那張升學門票；工作是為了升官加薪；人生的努力是為了飛黃騰達。

於是，我們漸漸習慣，把當下的喜悅與意義感，交給「結果」來裁決。結果達到了，就肯定自己的價值；結果不如意，就全盤否定所有心力。快樂被延遲到遙遠的未來，焦慮卻沉甸甸地壓著今天。

從小被教會結果導向 卻忘了感受當下

我們以為，只有完成計畫、達到理想，才配得上快樂。但事實是，一個願望剛實現，下一個又立刻冒出；一座山頭剛攻下，眼前又冒出更高的山峰。

就這樣，我們像無盡的旅人，不斷追趕，卻永遠無法真正停歇。拚命奔跑，以為終點就是幸福，卻發現自己早已錯過了沿途的美景。

老望著山頂 就會忽略腳邊的花草

想像你正在登山。若眼裡只有「攻頂」，沿途的鳥鳴、溪水、野花與清風，全都會被忽略。

即使抵達山頂，那份短暫的喜悅過後，迎來的往往只是疲憊與空虛。

作家普西格曾記錄與老禪僧一同攀登喜馬拉雅山的經歷。

他是隊伍裡最年輕卻最吃力的成員，因為一心只想抵達終點，結果失去了樂趣，也耗盡了力量。

而老禪僧們雖然同樣要登頂，卻懂得享受每一步的節奏，欣賞沿途風景，不知不覺間便走上了山頂。

真正的快樂，不在終點，而在途中：在深呼吸的清新裡；在仰望藍天的驚嘆裡；在汗水滑落臉龐的踏實裡；在同伴互相鼓勵的笑容裡。

生命的價值不在擁有多少 而在於體驗多少

財富會消散，成就會被遺忘，唯有感動過的片刻，會在靈魂裡留下餘韻。

一次真誠的歡笑、一場盡情的淚水、一個深刻的思索、一次勇敢的跨越，這些才是生命的印記，也是人生最珍貴的財富。

人生是一趟註定抵達終點的旅程。有人搭上高鐵，飛速掠過風景；有人乘坐火車，凝望窗外的景色流轉；也有人選擇步行，細賞路邊的花草與夕陽。

速度不同，終點卻相同。真正的差別，不在於抵達的快慢，而在於沿途的風景，你究竟看見了多少？又在匆忙中錯過了多少？

把旅程本身活成答案 每一天就不會白過

人生最終的終點，是死亡。既然結局一致，我們終究什麼也帶不走，那麼，過程才決定了這一生是否值得。

若只顧著奔向終點，旅程終將蒼白無味；若能把旅程本身視為意義，每一天都能完整，每一步都值得。

人生的真諦，在於：珍惜當下的片刻，享受每一段經歷，感恩每一個瞬間，擁抱眼前的人。

如此，我們才能真正體會生活的美好與幸福；也才能在回望時，無悔無憾，帶著滿懷的豐盛與喜悅，篤定而欣慰地說：「這一生，沒有白走。」

本文來源：《不強求，就是最好的前進》，高寶書版

買了卻不開心、得到了卻空虛？科學揭「渴望與喜歡」不同之處

