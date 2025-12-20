為何遲遲不辦大選？政局亂投票難 烏憂俄搞小動作

自去年春季、即澤倫斯基的總統任期屆滿前夕，烏克蘭舉行戰時總統大選的議題就已在諸多場合被提起。基輔向來的說法就是憲法及法律早有明文規定，不舉行大選也並非鑽法律漏洞或便宜行事的藉口，而是一項旨在確保國家面臨危機之際政府治理延續性的基本保護和預防措施。

批評人士對此主張透過修法解決，但反對人士擔憂，烏克蘭正值大戰，此時修憲將冒著發生憲政危機的風險，也可能引發國內不穩或政治內鬨。

基輔另一個不願舉行大選的理由是，戰時選舉將達不到國際間承認的民主標準，例如投開票所、選務人員及候選人從事公開競選活動的安全問題。還有俄烏鏖戰近四年來，數百萬名烏克蘭人正在歐盟及其他國家和地區淪為難民，還有俄占區烏克蘭公民的投票權問題，這使選民登記作業成為極大問題。鑒於烏克蘭駐俄大使館在近四年前俄烏開戰後就關閉，因此如何落實烏僑的不在籍投票將是問題。

屆時無論結果為何，莫斯科都將逮住這些瑕疵及缺陷，藉此對國際間宣稱結果不具合法性，並在烏克蘭內部挑撥離間和削弱烏克蘭政府的信譽。

