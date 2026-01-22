為何邀普丁加入加薩和平理事會 川普：爭議人物比一群嬰兒更能成事



美國總統川普21日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇年會期間向媒體發表談話，在被問及既然擔心俄羅斯總統普丁會奪取格陵蘭，為何還要讓他加入加薩「和平理事會」時，他表示，爭議性的人物有時能成事。

認普丁確實有爭議 但他影響力龐大

美聯社報導，針對記者問到，「你說擔憂俄羅斯試圖奪取格陵蘭。如果你擔心（俄羅斯總統）普丁會做這樣的事，為何還要邀請他加入你的和平理事會（Board of Peace）」？

川普表示，「因為我們希望所有人都參與。我們希望所有國家加入，尤其是那些人民擁有掌控力、握有權力並且永遠不會出問題的國家」，「這是有史以來最棒的理事會。每個人都想要加入。沒錯，裡面確實有一些具爭議性的人物，但這些人能把事情做成，這些人具有極大的影響力。如果我把一群嬰兒放進理事會，那就成不了氣候，所以他（普丁）受邀了，也已經接受邀請。很多人都接受了。我不知道有誰沒有接受，但這會非常成功。我認為和平理事會將成為史上最具聲望的理事會，並且能完成許多聯合國本該完成卻沒有做到的工作。」

川普是在離開世界經濟論壇時發表上述言論，他雖然聲稱普丁已經接受加入和平理事會的邀請，但普丁21日只對此事表達感謝，但稱尚未決定是否加入。普丁指出，已指示外交部研究該提案，並與俄羅斯的「戰略夥伴」進行磋商。

和平理事會將由川普擔任主席，最初構想是一個由少數世界領袖組成、負責監督加薩停火計畫的小型組織。不過，隨著川普政府的野心擴大，白宮已向數十個國家發出邀請，並暗示該理事會未來將扮演國際衝突調停者的角色。

