為何關稅協議讓台灣佔優惠？經濟專家估美方計畫：「這之前」完成建交

歷經多個月辛苦談判，台美關稅協議近日終於出爐，讓國內許多產業鬆一口氣，內容也充滿亮點；例如稅率，由一開始美方「開價」的32%，腰斬至比照日本及韓國的15%，不僅如此，半導體、半導體衍生品、汽車零組件或木材家具等多項關鍵產品，也獲得「232關稅最優惠待遇」。而台灣能獲得如此「優惠」的條件，讓總體經濟專家吳嘉隆直呼，根本已能解釋為「正式建交前的暖身」；他甚至預估，台美在幾年內就有機會建交。

吳嘉隆首先直言，「美國給台灣的不只是關稅協議」，更重要的是，其中包括大量與軍事工業與許多高新技術的合作、以及美國也會赴台投資，顯示美國已將台灣當成「戰略合作伙伴」的等級。此外，他也預言說，美國、台灣在經濟與軍事上，都將出現更深度的綁定，估計將來可能發展成「你中有我，我中有你」這種緊密關係。

「所以，美國與台灣之間，不會只是技術共享，而是會進一步發展成情報共享，這是在通訊領域合作的必然」，吳嘉隆說。另一方面，他也特別提到，美國商務部長稱呼我駐美代表為「台灣大使」、且簽約地點是在美國商務部，而非AIT總部，這些都具有主權的象徵。他感嘆說，這也難怪中國外交部跳起來了、氣急敗壞了。

綜上所述，吳嘉隆強調，換個角度來看，美台這份關稅協議，可不單單是降了台灣的對等關稅，另還包括技術上的深度合作、以及外交與軍事上的重大涵義，所以他認為，這甚至可解釋為「正式建交前的暖身」。吳嘉隆直言道，美國總統川普（Donald Trump）顯然根本不在乎得罪中共、甚至於「以此為樂、敢做敢當、逼中共收斂」。

因此他分析，照川普這個性格，估計他會在任內，直接對中共「極限施壓」；並非常有可能，爭取「在他任內」完成美台之間的建交，而非留給下一任潛在總統人選、現任副總統范斯（J.D. Vance）才來完成。吳嘉隆強調，如果川普沒有這樣的意圖，他根本不需要給台灣這麼好的關稅協議。

