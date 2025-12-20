為何阻擋賴清德提名大法官？粉專：反對台灣變成「廢死法庭」

台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，造成包含27歲凶嫌在內4死，多位民眾受傷。有粉專直言，為什麼過去阻擋總統賴清德大法官提名？不僅違法判決，過去提了4位廢死大法官。

台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，警方20日在北捷台北車站案發地點附近加強戒備。（圖/資料照）

粉專「風向123」今天（20日）在臉書發文表示，當台北捷運發生了驚人的公安事件，市民在街頭被無辜傷害，同一天憲法法庭進行違法判決，這一天也再次驗證為何人民需要阻擋賴清德的大法官提名，捍衛死刑，就是希望能夠嚇阻犯罪。

「風向123」指出，據媒體報導，27歲兇嫌張文在北捷台北車站、中山商圈持刀進行隨機攻擊後，走進誠品南西店墜樓，據員工透露，他墜樓的地方是回收場，平時堆滿紙箱，應該是事先勘查過地形，但當天剛好紙箱被清掉了，換言之即便兇狠如張文，也害怕死亡的恐懼，計畫為自己留後路。

「風向123」指出，賴清德所提名的大法官中，多數支持廢死。（圖/資料照）

回顧過去賴清德政府的大法官爭議，「風向123」點出2024年賴清德提名大法官7位大法官被提名人立場 4人明確支持廢死。2025年賴清德的大法官違法判決，法定人數少一人的狀況下，依然違法審判。事實證明，賴清德所提名的大法官中，多數支持廢死，而賴清德任內的憲法法庭也破天荒的突襲作出「違法審判」。

「風向123」直言，大家完全可以想像若不阻擋賴清德的廢死大法官，按照賴清德政府的邏輯，可能會發生憲法法庭淪為「廢死法庭」，也不需要顧慮憲法法庭的法定人數，只要有少數大法官同意廢死，就可以趁機突襲判決往後台灣廢除死刑。當賴清德選擇與廢死站在同一邊，當賴清德任由憲法法庭違法判決，阻擋賴清德大法官提名就是人民必須做的事情，一起反對台灣變成廢死法庭！

