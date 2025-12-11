為何雙城論壇縮短2天1夜？ 蔣萬安：年底會期難喬時間

台北市長蔣萬安。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北、上海雙城論壇傳出將在本月 27、28 日登場，國民黨台北市議員曾獻瑩認為，從過去的 3 天 2 夜縮短為 2 天 1 夜，是受到政治因素干預所致。台北市長蔣萬安今（11）日在市議會答詢時說明，是為了配合議會審預算議程，加上跟上海方協調出來的時間，所剩的日子就落在這區間。

蔣萬安今日在市政總質詢上答覆市議員鍾小平詢問，雙城論壇從 3 天 2 夜，縮短為 2 天 1 夜時表示，今年在時間選擇上確實較困難，因為年底剛好在議會預算會期，各委員會都要審預算，加上要跟上海方協調大家都可以的時間，在排除這些時間後，所剩的日子就剩年底的區間。

廣告 廣告

蔣萬安表示，今年雙城論壇將聚焦科技創新、水資源治理與職業培訓等議題，同時也會持續推動上次論壇提及的「小貓熊物種交換」合作，希望能促進台北市小貓熊的繁殖計畫。他也重申他堅定的立場就是恪遵中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的自由民主法治。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德突召集51綠委明赴黨中央便當會 民進黨：討論爭議法案

狂打206通電話恐嚇柯建銘 51歲房地產業者慘遭起訴