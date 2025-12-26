為何青光眼一定要控眼壓？醫解析「青光眼導流支架」微創手術新選擇！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】一位近60歲的隅角開放性青光眼患者，原先眼壓還能維持在17 mmHg，今（2025）年年初病情開始惡化，每天要使用多達4種眼藥水，有時還要加上口服藥，一整天不是在點藥，就是正在準備點藥，生活大受影響。即便如此眼壓仍逐漸上升至35 mmHg，讓他一方面對視力喪失提心吊膽，同時又對可能的藥物副作用憂心忡忡。

在醫師評估和建議下，患者接受了「青光眼導流支架手術」，於小樑網處植入眼內支架、促進房水排出。術後觀察眼壓獲得穩定維持，用藥量也有調整，患者不再因頻繁點藥而緊張不安，生活逐漸回到正軌。

別讓「視力小偷」橫行！青光眼應及早治療 阻視神經持續受損

負責上述個案的中壢長慎醫院眼科蘇蔚文醫師指出，青光眼是一種可能致盲的視神經病變，又被稱為「視力小偷」，由於早期幾乎沒有明顯症狀，患者常常毫無察覺就逐漸喪失視力。若延誤治療、視神經受損達50%以上，視力惡化常會像滾雪球一樣加速，當患者開始感受到視野缺損、容易碰撞到物品，或對空間掌握變差等狀況，通常已屬於中後期甚至晚期階段。

青光眼屬多因子疾病，危險因子包括眼壓過高、高齡、青光眼家族史，以及眼球結構特殊（如高度近視、中央角膜厚度薄等）、部分慢性疾病（如血壓異常）或長期使用特定藥物等。其中，東亞族群低眼壓性青光眼比例較高，即使眼壓正常也不代表安全，因此提醒高風險族群應定期接受篩檢。近年來影像診斷技術不斷進步，能幫助早期患者及早被發現，在症狀出現前介入治療、穩定病情；反之，治療越晚開始越影響預後，治療選擇也將受限。

▲蘇蔚文醫師

青光眼要著重「控眼壓」 但患者難配合規律點藥

目前青光眼的治療仍以眼壓控制為主，蘇蔚文醫師表示，九成患者在疾病初期皆是使用降眼壓藥物作為主要治療，然而藥物或多或少會產生副作用與不適，像是點藥當下的刺痛感、眼睛充血與乾澀、甚至短暫的視力模糊；隨著用藥種類與頻次增加，相當比例的患者會出現過敏性結膜炎、睫毛過度生長、黑眼圈、眼窩塌陷等外觀變化，大大影響病患之社交自信。除此之外，少數患者因工作忙碌難以每日定時點藥、或因早期沒有症狀而輕忽病情，或對長期追蹤回診感到負擔，皆影響患者配合治療之意願。更有患者雖已規律用藥，然眼壓控制仍不理想，必要時應與醫師反映用藥狀況，根據生活需求調整治療策略。

房水為何與眼壓穩定有關？小樑網「堵塞」恐讓眼壓狂升

蘇蔚文醫師說明，眼壓與眼內的房水動態密切相關。房水由睫狀體持續分泌，就像水庫不斷有水流入，流入與流出需維持平衡，眼壓才能穩定。正常情況下，房水先流入後房，經過瞳孔進入前房來到隅角，接著穿過小樑網、進入施氏管，最後回到靜脈，形成循環。小樑網被認為是房水排出的主要阻力來源，一旦其過濾功能受阻，就像排水濾網阻塞，房水無法順利排出，眼壓就可能隨之上升。

了解「青光眼導流支架手術」 可助房水生理性流動

對此，除了藥物治療外，近年也發展出「青光眼導流支架手術」之微創手術。蘇蔚文醫師解釋，此手術原理是在小樑網植入數個微型支架，讓房水穿過支架直接流入施氏管，恢復房水之生理性流動，藉此降低眼壓。相較於傳統青光眼小樑切除術，微創青光眼小樑網支架植入是促進房水之眼內引流，術後不會在眼表產濾泡，因此不會出現濾泡相關的併發症，如濾泡滲漏、感染、纖維化等，術後照護相對單純。針對初期到中期的隅角開放性青光眼患者，尤其對眼壓控制或用藥調整有需求的族群，提供傳統手術以外的另一種彈性選擇。若醫師預期未來眼壓可能持續惡化，也可提前以微創手術作為中繼選項，唯實際效果需視患者個別狀況而定，治療前應經醫師的專業評估。

青光眼難預防 「早期治療」助延緩惡化

蘇蔚文醫師表示，青光眼是多因子疾病，可能與個人體質和基因有關，不見得有機會預防。雖然疾病造成的視力惡化難以改善，但隨著診斷和治療的進步，現在也能透過早期發現和治療延緩惡化的速度，讓病情趨向穩定，生活品質也有機會得到維持。

