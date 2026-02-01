為何韓國瑜談到詐騙怒了？洪孟楷秀驚人數據批打詐成效有限

國民黨立委洪孟楷北海岸服務處昨喬遷，立法院長韓國瑜到場力挺，他也肯定洪孟楷主張用嚴刑峻法對付詐騙，把老百姓對詐騙集團深惡痛絕的心聲說出來。洪孟楷今天表示，韓國瑜談到詐騙會憤怒，是因為近期詐騙金額再度攀升，顯見政府打詐成效有限，是要人民自求多福？

韓國瑜出席洪孟楷北海岸服務處喬遷活動。（圖／中天新聞）

「為何韓國瑜談詐騙會怒？」洪孟楷今天表示，因為數字不會說謊，連續兩個月，詐騙金額再度攀升，代表政府打詐成效有天花板；持續若無其事，年關將近，是要人民自求多福？他更痛批，詐騙集團卻不用付出勞力，只靠騙錢過活，這樣的行為天理難容。

洪孟楷指出，攤開打詐儀表板數據更令人憂心。近兩個月，每月詐騙金額再度上升，從12月的66億元，增加到1月的70億元；對比去年10、11月約60億元的水準，趨勢明顯反彈。換算下來，每天平均被詐騙金額高達2.5億元，還不包含未報案的黑數。這些冰冷數字背後，都是一個個破碎的家庭。

洪孟楷質疑，新加坡能用鞭刑打詐、嚇阻犯罪，台灣政府卻連想都不敢想，「人權？加害者的人權要顧，那被害者的人權誰來捍衛？」修法、配套、跨部會合作，本該是行政部門主動提出的責任，但現況卻是消極以對、不願討論、不提版本，讓嚇阻力道持續不足。請政府拿出真正「大打詐、大成功」的決心，否則詐騙，永遠不會離開台灣。