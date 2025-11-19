為何頻點名韓國瑜？媒體人揭真相：他很害怕

▲總統賴清德日前公開替綠委沈伯洋發聲，甚至2度點名立法院長韓國瑜應站出來力挺。（圖／葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋日前遭中國公安認定為「台獨頑固分子」，涉犯分裂國家罪，更放話展開全球通緝；而總統賴清德日前公開替沈發聲，甚至2度點名立法院長韓國瑜，呼籲其應站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派委員聲援，成為台灣近期的政治焦點。至於不斷點名韓國瑜的原因，資深媒體人謝寒冰分析，賴清德心裡其實很害怕，並直言其應變能力有待加強。

謝寒冰18日在政論節目《新聞大白話》中指出，身為國家領導人，賴清德本該第一時間挺身而出，但卻只「軟趴趴講幾句呼籲」，接著就把責任丟給立法院長韓國瑜。他呼籲，賴清德應展現該有的格局，「要有基本領導人的樣子」。

談及賴清德多次點名韓國瑜，謝寒冰則回憶，在韓國瑜掀起「韓流」時，賴曾稱對方是「百年難得一見的政治奇才」，他認為，賴其實內心始終對韓心存畏懼，「既然害怕他，就不要去理他」，但賴卻仍頻頻提起韓國瑜，顯示其應變能力有待加強，謝寒冰更直言：「這個人除了每天鬥雞外，我真的不知道他還會什麼。」

