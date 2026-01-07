為何飛機座椅都是藍色？專家曝背後「心理學」

生活中心／杜子心報導



飛機機艙裡一排排的藍色座椅，早已成為多數人對「搭飛機」的共同記憶，這種看似理所當然的設計，其實並非單純為了視覺一致或方便清潔，而是航空公司與飛機製造商反覆驗證後的結果，從穩定情緒、減輕飛行焦慮，到影響乘客對空間與舒適度的感受，座椅顏色其實是很重要的影響關鍵。





航空公司飛機座椅「愛用色」曝光！波音揭「背後心理學」：減輕飛行焦慮

藍色常被聯想為平靜，有助減緩旅客的飛行焦慮。（示意圖／取自Pexels）

根據英國《每日郵報》報導，美國飛機製造龍頭波音公司每年為全球航空公司打造數百架客機，目前現役商用飛機數量已超過1萬4000架，波音指出機艙內裝設計時，「顏色」是關鍵元素之一，藍色與綠色常被聯想為平靜、安定，藍色搭配紫色則帶有高貴與可靠的意象。旅遊訂票平台Nanak Flights執行長卡普爾（Rishi Kapoor）也表示，雖然飛機在統計上是最安全的交通工具，但仍有不少旅客在飛行過程中感到緊張，而藍色正好能發揮穩定情緒的效果，看似微小，卻直接影響舒適度。

廣告 廣告

航空公司飛機座椅「愛用色」曝光！波音揭「背後心理學」：減輕飛行焦慮

廉價航空多選擇鮮明的藍色座椅，傳統航空則偏好低飽和的藍色座椅。（示意圖／民視新聞資料照）

資深航空設計師古德（Nigel Goode）進一步分析，不同航空公司會依品牌定位調整藍色座椅的運用方式，廉價航空多選擇鮮明、大膽的藍色，加強品牌識別；傳統航空則偏好低飽和、柔和的藍色，營造像「在家一樣」的放鬆感，他也指出，藍色長期被視為保守、可信賴的企業色，因此深受老牌航空公司青睞，另一方面，顏色深淺也會影響空間感，淺色讓機艙看起來更寬敞，深色則較壓迫。設計師崔普（Virginia Tripp）也提到，顏色甚至會影響人對溫度、濕度與氣味的感知，藍色能營造清爽、涼感的錯覺，讓乾燥密閉的機艙更舒適。

原文出處：航空公司飛機座椅「愛用色」曝光！波音揭「背後心理學」：減輕飛行焦慮

更多民視新聞報導

9成人身體在發炎！營養師曝減肥無效真相

天冷進補小心血壓飆升！營養師曝5大地雷食物

冬天狂沖熱水超傷皮膚？醫師曝這動作越洗越癢

