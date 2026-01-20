為何髮廊洗頭能撐3天不油？關鍵不在洗髮精，而是「你的清洗方式」

不少人都有相同經驗，在理髮店洗完頭後，頭皮清爽、頭髮蓬鬆，即使過了2、3天也不容易出油；但回家自己洗，即便換了價格不低的洗髮精，沒多久就變得扁塌油膩。其實差別不在產品，而是在洗頭時的方式與細節。

理髮店洗頭比較蓬鬆的原因，來自三個細節

清潔重點放在頭皮

日常生活中，油脂、灰塵與造型產品容易堆積在髮根與頭皮位置，導致頭髮黏在一起、髮根下塌。理髮店洗頭時，設計師會把重點放在頭皮清潔，而不是反覆搓洗髮絲。頭皮洗乾淨後，髮絲負擔變輕，自然比較蓬鬆。

指腹按摩，清潔較完整

在洗頭床上，理髮師會用指腹均勻按摩頭皮，讓洗髮精確實接觸每個區域，將毛囊周圍的油脂、角質與殘留物帶走。相較之下，在家洗頭時，很多人只洗到髮絲，後腦勺或髮際線容易被忽略。

沖洗時間與方式較徹底

後仰式洗頭池的水流方向，有助於將泡沫與殘留物沖離髮根，設計師也會反覆沖洗，確保不殘留洗髮精。在家洗頭時，因姿勢與水量限制，若沖洗不夠完全，殘留物會讓髮根變得厚重。

多數人忽略的洗頭觀念

洗頭的重點在於清潔頭皮，而不只是洗髮絲。頭皮每天會分泌油脂、代謝角質，也容易吸附汗水與灰塵，若只搓洗髮絲，頭皮仍然容易出油，還可能因過度摩擦造成頭髮乾燥毛躁。

在家洗頭的實際做法

水溫與清洗方式

水溫建議約38℃，先以溫水沖濕頭皮與頭髮1–2分鐘，讓油脂與髒污鬆動。洗髮精先在手心搓出泡沫，再用指腹輕柔按摩頭皮，特別留意髮際線、頭頂與後腦勺，按摩約30秒至1分鐘即可，避免用指甲抓頭皮。

潤髮乳或護髮產品只塗抹在髮絲，避開頭皮。

沖洗時的注意事項

沖水時以頭皮為主，緩慢移動蓮蓬頭，並用指腹輕輕協助沖掉泡沫。頭髮較長或髮量多的人，可分區沖洗，確保沒有滑膩感或殘留感，整體沖洗時間建議至少1分鐘。

吹乾順序與方式

洗完後先用毛巾輕壓吸水，避免用力擰乾。吹頭髮時，先將頭皮吹至完全乾燥，髮根才不容易塌。吹風機使用中溫、中速風，風口距離頭皮約15–20公分，從髮際線、頭頂到後腦勺依序吹乾。

頭皮乾後再處理髮絲，順著髮根往髮尾吹，有助於維持整體的蓬鬆度與整齊度。

