為何黃國昌能直通華府？行程保密「藍綠不知情」 他曝美方出招：對民眾黨有更大期望

​台灣民眾黨主席黃國昌率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，除了AIT執行理事藍鶯陪同外，國務院官員也現身AIT總部，此趟實際拜會對象與交流內容，備受外界關注。對此，曾代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任在臉書發文指出，民進黨一定事先不知情，反應才會如此錯愕，甚至國民黨應也不知道，絕對是有比AIT更高層的人，想聽聽黃國昌對台灣某些事情的分析跟看法，且民進黨近來在政治攻防上屢屢挫敗，美方也注意到相關趨勢，開始對台灣未來政局進行評估。

黃國昌閃電訪美，率團前往美國首府華盛頓，並稱與美國政府部門進行面對面會談，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題。訪美團成員除黃國昌外、另含候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇。

​林冠任說，早在去年12月，黃國昌便曾透露一項關鍵訊息，當時AIT曾詢問民眾黨是否支持軍購？而黃國昌的回應是無法回答，理由在於相關細節尚不清楚，若連金額與內容都未明朗就表態，反而是不負責任的作法。林冠任認為，這段發言顯示，相關討論並非近日才開始，而是早已有一定程度的接觸與鋪陳。



林冠任分析，若將上述背景與此次黃國昌閃電訪美一事結合，可以合理推測，在這一個月的空檔中，AIT或美方代表應已邀請黃國昌赴美，就軍購等議題進行更深入交流。即便並非由美方主動邀請，雙方在行前就討論內容、對象、時間與地點，必然已有密切溝通，這段過程顯然並未對民進黨公開。另一項值得注意的關鍵在於，國民黨身為席次第二的在野黨，卻未被納入此次受訪或交流對象，尤其在12月AIT曾與國民黨高層會面的背景下，更顯示美方關切的不只是單純希望在野黨不要阻擋軍購，而是對民眾黨與黃國昌個人，懷抱更進一步的期待與想法。

若要溝通不擋軍購不用特意赴美 林冠任推敲：美方還有其他特定議題

林冠任表示，若僅是要溝通「不擋軍購」，其實不需要特地前往美國，因為並非任何人主動前往，美方就會安排高層接待與對話。他強調，軍購議題在11月、12月已分別與民眾黨、國民黨交流過，美方若有立場或訊息要傳達，理應早已說明，因此這次訪美不太可能只是為了重複既有討論。



基於此，林冠任判斷，美方應該還有其他特定議題，希望聽取黃國昌的分析與看法，且認為其觀點具有相當可信度，因此才促成此行。他推測，邀請黃國昌的對象，層級可能高於AIT，並且關切的內容高度涉及民進黨施政與台灣政局發展，這也是民進黨從頭到尾未掌握相關行程的原因之一。

林冠任推論，黃國昌此次訪美，可能是美方高層希望聽取其對台灣未來政治走向的分析，尤其是在近期政治情勢變化下，民進黨在多項政治動員中遭遇挫敗，支持度呈現空洞化，美方可能也注意到相關趨勢，並開始對台灣未來政治接班布局進行評估。

