為何黃國昌一直罵民進黨？李忠憲分析民眾黨建立在「醫師神話」：黃接不到信徒、只能製造仇恨動員！

民眾黨主席黃國昌昨日從會議室帶走機密資料，卻反斥民進黨抹黑。成大教授李忠憲今（20）日分析台灣民眾黨是建立在「醫師神話」的民粹政黨，黃國昌不是醫師，接不到信徒，因此只剩「製造共同仇恨」的動員方式；他感嘆，當一個政黨不再能回答「我們是誰」，只能不斷回答「我們反對誰」，那它真正失去的，不只是未來，而是存在的理由。

李忠憲今日以「從醫生神話到敵人政治」為題在臉書發文表示，為什麼台灣民眾黨最後只剩下罵民進黨這條路？

李忠憲再說，他很久以前就覺得台灣民眾黨最好的接班人，不是黃國昌而是沈政男，現在還是這樣認為。台灣民眾黨真正的關鍵不在於政策、治理或理念，而在於一個更根本、也更不堪的事實，這是一個必須由「醫師」領導的民粹政黨。而現在它找不到接班的醫師。

李忠憲分析，民眾黨的真正核心資產不是政黨，而是「醫師神話」，柯文哲之所以能在十年間快速崛起，靠的從來不是民眾黨的制度設計，而是一套極其成功的身分敘事，台大醫科、台大教授、外科醫師、「救人」的職業隱喻、科學、理性、不屬於政治圈。

李忠憲認為，這讓他能同時完成兩件事，以「菁英」姿態否定建制菁英，以「專業良心」包裝道德優越。民眾黨的支持者，從一開始就不是政策型選民，而是認同這個醫師形象的信徒。沈政男的角色不是評論者，而是「備用象徵」，在這個政黨當中，沈政男的存在尤其耐人尋味。

李忠憲說，沈具備所有民眾黨支持者熟悉、且安心的符號元素：「台大醫科、醫師身分、反建制、反民進黨的穩定輸出，強烈道德語言，卻極少面對具體治理問題」。

李忠憲說，沈真正扮演的角色，從來不是是否適合治國或政黨接班人，而是如果柯文哲倒下，還有沒有「長得像神話」的人？

李忠憲接續分析黃國昌的致命困境，黃不是醫師，黃國昌不是沒有能力，也不是沒有鬥爭技巧，但他完全不符合民眾黨的信仰結構，他不是醫師，沒有「救人」的職業隱喻，更像職業政治鬥士，而非道德象徵，無法承接「我們相信你是因為你不是政治人物」的神話。結果就是：「他接不到班，只能接到敵人」。

「所以黃國昌只剩下一條路：更用力罵民進黨，當你接不到信徒，只剩下一種動員方式，製造共同仇恨」，李忠憲說，而這也解釋了為什麼黃國昌不可能轉向溫和，發展治理論述，建立長期政策路線，因為一旦不罵，支持度就會立刻鬆動。

李忠憲表示，因此，黃國昌唯一能做、也被迫去做的，就是極端化反民進黨，將政治簡化為善惡對立，不斷鎖定賴清德作為建制派象徵。這不是戰略選擇，而是結構性被逼到牆角的本能反應。

李忠憲說，綜合來看，台灣民眾黨的問題，從來不只是個人腐敗或政黨路線錯誤，而是一個更深層、也更難處理的結構性困境，這是一個建立在「醫師神話」之上的民粹政黨，卻在神話崩解之後，找不到能被信徒辨識的接班者。

李忠憲表示，當一個政黨不再能回答「我們是誰」，只能不斷回答「我們反對誰」，那它真正失去的，不只是未來，而是存在的理由。

（圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞）

