為何黃金價格2天崩跌12%？蔡正元揭投機盤內幕：同一批人撈了不少

​美國總統川普提名前聯準會理事華許擔任聯準會（Fed）主席後，導致金、銀等貴金屬價格雪崩，黃金價格更是在短短兩天內崩跌近12%，引發外界關注。對此，前立委蔡正元在節目《中天辣晚報》透露，投機盤中已有大量獲利者急著下車，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，這一波撈了不少。

美國總統川普宣布前聯準會（Fed）理事華許接任5月將卸任的聯準會主席鮑爾，消息一出，黃金、白銀現貨與期貨都出現「拋售潮」。雖然川普極欲透過降息刺激受關稅戰影響的美國經濟，但市場認為華許立場傾向緊縮貨幣政策、較高利率與強勢美元，川普長期不滿鮑爾的不確定因素將結束，近期美元走貶資金轉向炒熱的貴金屬市場，投資人一夕間獲利了結。

​數據顯示，紐約商品交易所30日現貨黃金單日重挫約9%，每盎司報4895.22美元；黃金期貨跌幅更達11.4%，每盎司來到4745.10美元。白銀跌勢更為慘烈，現貨白銀單日暴跌28%，每盎司跌至83.45美元，期貨價格崩跌31.4%，報78.53美元，創下1980年3月石油危機趨緩以來，白銀最大單日跌幅紀錄。​



對此，蔡正元表示，任何價格一旦進入投機區間，就勢必出現暴漲暴跌。投機盤中已有大量獲利者急著下車，顯示不少人早在黃金每盎司5500、5300美元附近賣出，再於4800美元附近回補，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，「這一波撈了不少」。

蔡正元進一步表示，相較之下白銀炒作更為瘋狂，金銀合理均衡價格約在50倍左右，但白銀單日卻重挫3成，已明顯偏離經濟規律。他強調，金銀價格並非靠畫線或看人事就能決定，也不是單一聯準會主席說了算。

蔡正元直言，對華許的表現並不看好，因為他並非經濟學者出身而是律師背景，而且過去華許的立場反對降息，如今卻轉而主張降息，明顯是為了迎合川普、爭取官位，這樣的轉變，他個人認為並不好。

