為何一到經前就爆痘？醫師揭荷爾蒙變化是關鍵，教妳日常調理降低生理痘
為什麼一到經前就爆痘、皮膚暗沉？
這其實不是皮膚突然變差，而是荷爾蒙週期正常波動的結果。
黃體期黃體素上升是關鍵
月經前約 7～10 天，進入黃體期：
黃體素上升
雌激素相對下降
這會導致：
皮脂腺分泌增加→毛孔易堵塞
角質代謝變慢→粉刺、閉口變多
肌膚含水量下降→粗糙、暗沉
雄性荷爾蒙作用被放大
黃體期時，皮膚對雄性素的敏感度提高：
出油增加
下巴、嘴周、下顎線特別容易長深層生理痘
這也是為什麼生理痘位置常固定、每個月準時出現。
身體處於輕度發炎狀態
經前體內前列腺素上升：
促發炎
促水腫
皮膚表現為：
泛紅
暗沉
痘痘發炎感加重
為什麼月經來後又自己好了？
雌激素回升
經期結束後：
雌激素上升
皮脂分泌下降
角質代謝加快
皮膚自然恢復細緻、穩定。
發炎因子下降
前列腺素減少，皮膚不再處於警戒狀態。
生理痘不是清不乾淨，而是體內訊號，如果只是局部清潔、狂擦抗痘產品，通常只能治標。真正的調理關鍵在穩定荷爾蒙 + 降低發炎。
日常調理這樣做，生理痘會越來越輕
飲食調整（最重要）
經前 7～10 天開始留意
少：
高糖（甜點、含糖飲）
乳製品（起司、鮮奶油）
油炸、辛辣
多：
深綠色蔬菜（花椰菜、菠菜）
Omega-3 脂肪酸（鯖魚、鮭魚、亞麻仁）
高纖食物（燕麥、糙米）
有助降低胰島素與發炎反應。
作息與壓力管理
經前熬夜，痘痘更腫更痛
壓力大導致皮質醇上升，而讓皮脂暴增
建議：
經前一週固定睡眠時間
避免高強度熬夜追劇、加班
保養策略經前 vs 經後要不同
經前：
簡化保養
清爽、不致粉刺
避免過度去角質
經後：
可加強修復、保濕
提升肌膚更新速度
運動與循環調理：
快走、瑜伽、伸展促進血液循環與荷爾蒙代謝，不需要爆汗，但要規律。
以中醫觀點來看：
中醫常見三種體質表現：
肝鬱型
經前情緒起伏大
下巴、嘴周生理痘明顯
重點：疏肝解鬱、作息規律
濕熱型
油脂多、痘痘紅腫
常伴口氣重、便黏
重點：少油炸甜食、清淡飲食
血虛型
膚色暗沉
經後特別疲倦
重點：充足睡眠、溫和補養
生理痘不是皮膚問題，而是月經週期的外在表現。當經前就先照顧調理好身體，皮膚自然不冒痘。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
