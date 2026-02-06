為何「匱乏感」正在消失卻越來越難快樂？看懂人類的滿足機制

【健康醫療網／編輯部整理】在這樣奇怪又不尋常的背景下，或許匱乏本身才是最稀缺的資源。總是隨手可得的東西沒有任何價值。當今中產與上層階級面臨的主要問題不是匱乏，而是物質豐裕。但要是看得更仔細一點，就會發現儘管看似物質豐裕、什麼都有，但其實除了物質什麼都沒有。

人會真正感受到匱乏，是在自己生活的小世界，而不是在仔細研究全球暖化的曲棍球棒曲線，或是冷靜思考宗教間對話和殖民主義遺留的扭曲產物的時候。

什麼都不缺的世界 反而讓人一無所有

雖然全球中產與上層階級目前擺脫了嚴重的物質匱乏，但其他形式的匱乏仍持續干擾我們的生活，甚至因為不再需要分心對付飢餓或瘟疫，影響變得更加強烈。

其中有些匱乏是人類特有的，人工智慧根本無法理解，例如：失戀的人心裡會留下戀人形狀的空洞。經歷喪親之痛的人永遠無法完全擺脫悲痛。

急需小解的人在短時間內可能只剩下一個壓倒性的渴望，口渴的人也一樣。在經濟學概論這門課堂上，常用一個例子說明「報酬遞減法則」：一個口渴的人費力穿越沙漠，好不容易在薄霧中看見一間咖啡館的輪廓。此人會樂於為第一瓶水支付非常高昂的價格，為第二瓶水付一大筆錢，但只願意為第三瓶水支付正常的市價。

自我克制不是禁慾 而是為了更深刻的滿足

凡是從事過耗費體力活動的人都明白這種感覺。在挪威，人們普遍認為任何食物在戶外嘗起來特別美味。當地人相信，這是因為在北方的崎嶇地形與惡劣天候下，戶外生活需要體力和決心，當身體長時間缺乏刺激，對刺激的反應就會特別強烈。這就是為什麼總是要等到你在雪地裡努力走了好幾個小時，終於在避風處找到一塊乾燥的岩石露頭做為臨時座位，才從背包裡拿出柳橙和巧克力來吃。把這種克制歸因為新教徒排斥奢侈與享樂是個誤解。自我克制並不是目的，而是一種累積匱乏的手段，讓你終於取得所需事物時，能得到更大的滿足。所以才會有人刻意從事極限運動或健身，消耗自己的體力。

當刺激變成「必須」它就不再是幫助

有個同事幾年前把菸戒了，他的理由和一般人不同，並不是為了健康、同儕壓力或覺得羞愧。他開始抽菸的原因，是尼古丁能振奮大腦，讓心情好轉。不過當他發現自己必須抽菸才能覺得正常，就再也不抽了。所有形式的上癮都是如此。如果你必須喝酒才能保持正常，就是酗酒成習；如果大麻不只是特殊場合的偶爾娛樂，而是工作前後都必須來一點，它對你沒有絲毫幫助，反而有害。如同禪師對剛戒除菸癮的弟子說：「來，這根菸給你，恭喜。」

匱乏讓渴望成立 也讓價值重新浮現

匱乏會產生吸引力，也會形成可以妥善處理的外部壓力。如果想要的東西立刻到手，反而得不到你真正需要的事物。「報酬遞減法則」意味著任何好處都會很快消失無蹤。人要有渴望，才會真正懂得珍惜。

本文來源：《一生，你可曾真正活過？：挪威的生命之書，人生7個終極領悟》，先覺出版社

