為何「台灣有事即日本有事」？解構台海衝突對日本的四大實質威脅
戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆
2025年11月，日本政壇發生了戰後安保政策上最具標誌性的轉折。面對在野黨關於台海局勢的質詢，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在眾議院預算委員會上語出驚人，明確表示：「若台灣遭到武力侵略，根據事態發展，這極可能構成日本行使自衛權的『存立危機事態』。」
此言一出，北京當局反應激烈。中國外交部不僅提出嚴正交涉，駐日官員更發出形同「斷交」與「制裁」的恫嚇。然而，在隨後的兩次國會答辯中，面對親中派議員與媒體的連番追問，高市早苗兩度公開拒絕撤回該言論，並強調「正視現實風險是國家元首的責任」。
這一改過去日本政府在台海問題上「模糊閃躲」的慣例。高市首相的強硬底氣，並非僅來自其鷹派立場，而是基於一個冷酷的物理現實：在2025年的地緣格局下，「台灣有事即日本有事」已不再是政治口號，而是日本國家生存面臨的客觀危機。
關鍵詞解讀：什麼是「存立危機事態」？
首先必須先理解高市首相口中的「存立危機事態（Survival Crisis Situation）」在法律上究竟意味著什麼。這並非中文語境中泛指的「生存危機」，而是日本 2015 年通過《和平安全法制》後，新增設的極嚴格法律定義，即「與日本關係密切的他國（如美國）遭到武力攻擊，導致日本的國家生存受到威脅，且國民權利有被徹底顛覆之虞」的狀態。
實質意涵上，這是日本啟動「集體自衛權（Collective Self-Defense）」的法律開關。在此之前，日本自衛隊只能在「重要影響事態」下提供美軍後勤支援（如加油、醫療），不能參與戰鬥。
一旦認定為「存立危機事態」，自衛隊將獲得法律授權，可以直接動用武力，例如使用神盾艦攔截射向美艦的導彈，甚至與美軍並肩作戰。
高市早苗將「台灣有事」連結至「存立危機事態」，等同於向國際社會宣告：日本已做好準備，在台海衝突中從「後勤支援者」轉變為「共同作戰者」。
那麼究竟台海戰爭對日本而言，有哪些實質上的威脅，迫使日本有軍事介入的需求？
威脅一：美軍基地與安保法制下的「自動捲入」機制
很多人誤以為日本是否參戰取決於首相的「政治決斷」，但從軍事部署與法律結構來看，日本在戰事爆發的第一秒，就已喪失了置身事外的選擇權。
（一）駐日美軍基地的「人質」效應
日本全境遍布著美軍基地，其中最關鍵的作戰力量集中在沖繩（嘉手納空軍基地、普天間基地）與九州（佐世保海軍基地）。根據華府智庫 CSIS 的兵棋推演，以及美軍現行的作戰計畫，一旦美軍決定介入台海，駐日美軍基地是不可或缺的「作戰發起點」。
換言之，如果解放軍要阻止美軍介入（A2/AD 反介入/區域拒止），最有效的手段不是在海上攻擊美軍航母，而是直接攻擊美軍的集結地與後勤中心—也就是日本領土上的美軍基地。
根據《美日地位協定》，美軍使用日本基地進行戰鬥行動雖需透過「事前協議」知會日本政府，但在台海衝突的緊急情境下，日本若拒絕美軍使用基地，等同於宣告「美日同盟解體」，這是日本戰後外交政策絕對無法承受的代價。
因此合理的推論，美軍一旦出動，日本領土（基地周邊）極高機率會遭受解放軍的飛彈攻擊（如DF-26長程地對地飛彈）。這種攻擊不分「美軍資產」或「日本領土」，客觀上將導致日本被動且自動地捲入戰爭。
（二）安保法制鎖死的法律義務
假設戰況真如前述，一旦駐日美軍基地遭到攻擊，或者美軍艦艇在日本近海與解放軍交火，這就完全符合「存立危機事態」的要件。
屆時日本自衛隊不僅有「權利」，更有「義務」履行同盟承諾。這意味著，日本無法像 1991 年波斯灣戰爭那樣僅出錢不出兵，法律與條約義務將迫使其武裝力量直接進入戰場，進行諸如反飛彈防禦或護航等作戰任務。
威脅二：經濟生命線的「窒息性」休克
如果說軍事捲入是「熱戰」的威脅，那麼經濟封鎖則是讓日本社會瞬間癱瘓的「冷戰」夢魘。日本作為島國，其經濟繁榮完全建立在「海洋貿易暢通」的基礎上。
（一）能源動脈切斷：90% 的生存焦慮
日本的能源自給率極低（約 11%），絕大部分的石油與天然氣依賴中東進口。這條被稱為日本「海上生命線（Sea Lanes of Communication, SLOC）」的航道，需經過印度洋、馬六甲海峽，穿過南海，最後經由台灣海峽或巴士海峽北上抵達日本。
根據日本防衛省與能源廳的數據，日本約有 90% 的原油進口、以及 76% 的天然氣進口，必須通過台灣周邊海域。
一旦台海爆發衝突，解放軍勢必劃設「禁航區」或進行海上封鎖，高昂的戰爭保險費與極高的被擊沈風險，將迫使所有商船停駛或繞道。
繞道印尼龍目海峽經太平洋北上，將大幅增加運輸成本與時間，導致日本國內能源價格瞬間暴漲，甚至可能因電力短缺導致工業停擺。對日本而言，台灣海峽的自由航行權，等同於其工業血液的流動權，一旦被掐斷，日本經濟將面臨窒息性休克。
（二）關鍵供應鏈崩潰：矽盾的連鎖效應
「台灣有事」在產業層面上，等同於「日本製造業有事」。日本雖然在半導體材料與設備上擁有優勢，但在先進邏輯晶片的製造上極度依賴台灣工業（如台積電）。
日本汽車工業與消費性電子產業，需要大量的高階與成熟製程晶片。雖然台積電熊本廠（JASM）已經開始運作，但這僅能緩解部分需求，核心的高階製程仍集中在台灣。
若台海戰事爆發，台灣本島的晶片產能中斷，日本的汽車生產線將面臨無晶片可用的困境，導致大規模停工、失業率飆升與出口銳減，這不只是股價下跌的問題，而是動搖日本國本的經濟災難。
威脅三：國內安全的「直接衝擊」與人道危機
除了軍事與經濟，台海衝突對日本社會安全的衝擊，將是二戰以來最嚴峻的考驗，特別是在其西南諸島（沖繩縣）。
（一）西南諸島：戰火下的第一排
日本最西端的與那國島（Yonaguni）距離台灣蘇澳僅約 110 公里，天氣好時甚至能直接看到台灣的中央山脈。石垣島、宮古島等部署有自衛隊飛彈部隊的島嶼，距離台灣也都在 200 至 300 公里範圍內。
在現代戰爭的導彈射程與電磁作戰範圍下，100 公里幾乎等同於「貼身肉搏」，一旦台海開戰，解放軍為了阻斷美日封鎖宮古海峽，極可能對這些島嶼上的雷達站、反艦飛彈陣地進行「預防性打擊」或「壓制性轟炸」。
換言之戰爭不會只停留在台灣海峽，日本的領土將直接淪為戰場，與那國島與石垣島的居民將面臨直接的生命威脅。
（二）撤僑與難民潮：崩潰的邊境管理
日本目前在台灣約有 2 萬多名長期僑民，若加上短期遊客與商務客，人數可能更多。一旦戰事預警響起，如何在短時間內將數萬名日本人從戰區撤離，是日本政府極大的難題。
更嚴峻的是「難民問題」：根據日本政府內部的模擬推演，若台灣陷入長期戰火，可能會產生數十萬甚至上百萬的難民，地理位置最近的與那國島與石垣島，將成為難民的首選避難所。
然而這些離島的基礎設施（水、電、醫療、食物）根本無法負荷數以萬計的難民湧入。這將在日本國內引發嚴重的人道危機、治安問題以及政治動盪，甚至可能癱瘓地方政府的運作。
威脅四：領土主權的「連鎖風暴」
中國對於台海的行動，可能伴隨著對周邊海域的聯動操作。對於日本而言，最深層的恐懼在於：中國是否會利用台海衝突的混亂，一舉解決「釣魚台問題」，甚至染指「琉球地位」。
（一）釣魚台（尖閣諸島）的「順勢奪取」
釣魚台列嶼位（日本稱尖閣諸島）於台灣東北方，距離極近。在台海衝突的某些想定中，解放軍海軍會在台灣東北海域進行部署，以阻絕美日艦隊南下。
日本戰略專家擔憂，中國可能採取「趁火打劫」的策略：在宣稱對台灣進行軍事行動的同時，將釣魚台劃入作戰區域，派遣海警或民兵船「順勢」登島並建立軍事設施，造成既定事實。
屆時美日聯軍主力正忙於應對台海的高強度衝突，可能無暇或不願為了幾個無人島分兵開闢第二戰場。若日本在台海戰後發現釣魚台已被實質佔領，將是永久性的領土損失。
（二）沖繩（琉球）的政治動盪與混合戰
比武力奪島更陰險的是「認知作戰」與「法律戰」。近年來，中國學界與官方媒體開始重提「琉球地位未定論」，質疑日本對沖繩主權的合法性。
在台海衝突前夕或期間，中方極可能加大對沖繩地區的資訊戰滲透，煽動當地的反戰情緒、反基地運動，甚至鼓吹「琉球獨立」。這種從內部瓦解美日同盟根基（沖繩基地群）、製造日本國內政治分裂的手段，屬於高強度的「混合戰（Hybrid Warfare）」。高市首相之所以態度強硬，部分原因正是為了壓制這種試圖從內部撕裂日本主權的企圖。
「台灣有事即日本有事」是日本符合邏輯的戰略清晰宣示
綜上所述，「台灣有事即日本有事」絕非危言聳聽，而是基於地緣位置、同盟條約、經濟結構與領土主權這四大威脅所推導出的必然結果。
高市早苗首相在國會兩度拒絕撤回「存立危機」的發言，並非所謂的極右派言論，是一種戰略上的「清晰化」。日本政府已經認知到，面對台海危機，日本將被迫在「經濟夥伴（中國）」與「安全盟友（美國）」之間做出二戰以來最艱難的選擇。
但現實是，日本若選擇不介入（雖然機率極低），代價是美日同盟瓦解、海上生命線被中國掐死、地緣戰略地位淪為中國附庸；若選擇介入，雖面臨戰火，但能保住盟友與國家生存底線。
兩害相權取其輕，維護美日同盟與維持台海現狀，成為日本唯一的生存邏輯。這就是為什麼即便面對北京的恫嚇，日本首相也必須把「存立危機」這張底牌亮出來的根本原因。
