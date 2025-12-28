為何一地震就加班？台積電工程師深夜衝廠「竹科路況全紅」只因這件事

許多台積電工程師在地震後紛紛趕回工廠。圖／資料照

台灣東北部27日深夜發生芮氏規模7.0大地震，幾乎全台有感，而新竹科學園區最大震度更是來到四級，台積電已有少數廠區達到疏散標準，為此也馬上啟動應變措施。不少工程師在Threads等社群平台紛紛無奈表示，在即將入睡的深夜不得不起床飛奔回公司「加班」，意外引起熱議，也有不少網友好奇，為何每逢地震工程師就得返回公司及工廠「鎮守」，箇中原因隨之曝光。

許多台積電工程師昨日晚間紛紛發文表示，得知地震後就立即換衣上車、準備前往公司加班，甚至還有打開即時路況APP的工程師發現，前往竹科路上幾乎「一片紅」，為此也釣出許多同行無奈嘆道：「明天台積電要人滿為患了」、「竹科地震四級，曝光機台100多台全掛Down，設備準備哭暈在路上了」、「最怕修好又來餘震，然後修好又來餘震…跟鬼打牆一樣，真的會瘋」、「設備供應商今天開始加班了。」

對此，就有網友好奇，為何每逢地震台積電工程師就得趕回工廠，釣出過來人出面解惑，其實昨晚地震之後，包含台積電在內的多家半導體廠機台都已停機，工程師們前往竹科是為了查看機台是否異常、機台復機、處理產品異常單及後續產品處理。還有台積電前輩表示，20多年前執班時就遇過深夜大地震，結果當晚判了130多張異常單，後續還要提供生產及整合部門後續處理流程，接著再看設備復機及測機結果，以確認機台能否能返回產線正常生產。

有網友說明，外界常有人誤解「機台有裝地震儀」等同於「地震到來時會自動關機」，實則是廠務部門會在無塵室的下一層區域（Subfab）裝設地震儀，且通常會在無塵室遠距離角落裝設3顆，只要2顆地震儀同時達到5級，就會緊急將廠務毒氣及化學品關斷，而相關機台偵測不到特殊氣體及化學品供應時才會自動停機。廠務部門也會在過年假期期間進行全廠安全系統測試，包含地震、消防、毒氣外洩等。

另外還有網友好奇，若地震後工程師不返回工廠則是否會被辭退，也有許多過來人無奈表示：「這是責任的問題」、「影響績效分紅，隨便一個就是幾十幾百萬的事情，根本不會在意有沒有那幾百幾千塊的加班費」、「分紅1年那個數你要去算加班費嗎？而且這真的是責任感的問題」、「在半導體業，分紅通常大於年終⋯很多都要多扣稅的，誰會跟錢過不去呢」、「不會，但是被噴爆，然後影響明年的考績跟調薪分紅，誰會不回去」、「美國無法複製台積電的原因be like。」



