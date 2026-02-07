為何《大濛》可以、《世紀血案》卻被罵爆？1關鍵差異曝光

生活中心／周希雯報導

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》，還沒上映就爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，女星李千娜失言稱「可能不是那麼嚴重」引發怒火；目前劇組和演員都陸續發聲道歉。不過有民眾好奇，明明都以台灣白色恐怖為背景，為何《大濛》可以、《世紀血案》卻不行？釣出律師呂秋遠點出關鍵差異，直言「這是滅門血案，不是福爾摩斯辦案，好嗎？任何人，都不該拿別人的悲劇，拿著饅頭沾血吃。」

林義雄悲劇抹滅人性！凶手沒抓到、真相不能公布

呂秋遠今（7日）寫下長文，台灣有許多歷史悲劇的題材可以拍攝，不過林義雄的悲劇「卻是一件可怕、黑暗、抹滅人性、殘忍的歷史事件」，只因主張民主自由被羈押，家人長期被情治單位監控、跟蹤，最終卻在自己身陷牢獄時，被告知雙胞胎女兒、媽媽被殘忍的謀殺，1名女兒重傷、生死未卜，「兇手？沒抓到。真相？不能公布。唯一可以確定的，是當時政府派了一堆人在你家附近埋伏跟監，但是，兇手卻可以大搖大擺的進入你家，宛如入無人之地，殘忍的殺害小孩子與老媽媽」。

為何《大濛》、《世紀血案》卻被罵爆？他揭1關鍵差異：根本不該拍攝

呂秋遠直言，林義雄的悲劇是一件可怕、黑暗、抹滅人性、殘忍的歷史事件。（圖／民視新聞資料照）

起底《世紀血案》劇組！導演是當年警總發言人孫子

呂秋遠痛批，劇組竟想在沒有真相的情況下，以戲劇化的方式呈現悲劇，「明知道會冒犯現在還倖存的人，但是就要搶著用影劇作品來回溯這個案件，到底想要什麼？」他也起底，出資拍攝的費思兔文化娛樂股份有限公司，代表作《幻術》曾影射319槍擊案是李登輝前總統主導；導演徐琨華更是當年一手遮天的警備總部發言人徐梅鄰的孫子，令呂秋遠難以理解，「有這麼多題材可以拍攝，但是卻挑一個還沒抓到真兇，而且警備總部難以卸責的悲劇來拍攝，有必要嗎？可以嗎？適當嗎？」

為何《大濛》、《世紀血案》卻被罵爆？他揭1關鍵差異：根本不該拍攝

呂秋遠認為，《世紀血案》根本不該拍攝。（圖／民視新聞資料照）

林宅血案已經46年！呂秋遠批：根本不該拍攝

令呂秋遠感到悲哀的是，許多人不知道這起滅門悲劇有多可怕，「欸，才過了46年，當年經歷過、聽說過這件事的人，只是老了，不是死了，好嗎？」他認為，這部片根本不該拍攝，言論和藝術自由不該以冒犯別人、污衊悲劇來當作影視劇的題材，尤其演員更因謹慎對待，「因為將心比心，沒有人可以受得了當年的那一場家族屠殺。不是嗎？」文末他忍不住嗆聲劇組，「一件滅門慘案，你們拿來當福爾摩斯辦案、當作拍戲娛樂的題材，其實沒那麼嚴重，沒那麼恐怖？你是聽到血落下的聲音吧！」





原文出處：為何《大濛》可以、《世紀血案》卻被罵爆？他揭1關鍵差異：沒有人受得了

