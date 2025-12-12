為何「急診病房化」救不了急診室壅塞？

年底幾波寒流來襲，農曆春節也將至，各大醫院、診所的人力負擔將會持續加重，多年來急診室雍塞的情況，似乎無法完全解決。圖／翻攝衛生福利部台北醫院官方臉書

金蓋紅／骨科、一般外科專科醫師

衛福部擬推動「急診專屬病床區」新政，核心是將這些床位的健保給付比照「急性一般病房」，讓病患在急診不只留觀，更能「接受治療」，期望藉此解決病患躺走廊的壅塞問題。

然而，此舉恐是誤診病因、開錯藥方。第一線觀點早已直指，急診壅塞的根源從來不是「硬體」（病床）不足，而是「軟體」（醫護人力）的系統性崩潰。

真正的瓶頸，在於後端的「住院病房」因護理人力嚴重短缺，導致大量關床，無法順利接手急診病患，才造成前端急診的全面堵塞。

若用管理學與經濟學的框架檢視，此政策犯了兩個致命錯誤：

1. 「工具法則」的謬誤： 此政策反映了「馬斯洛鐵鎚」的思路——當手中唯一的工具是「健保給付」，就試圖用它來解決所有問題。但問題的本質是「人力供給不足」，這並非提高「單一區域」給付就能解決的。提高給付，並無法在一個枯竭的勞動市場中「變出」不存在的護理師。

2. 違反「系統瓶頸」理論： 經濟學的「瓶頸理論」指出，系統的總效能，取決於其最窄的瓶頸。此政策並未擴寬「住院病房護理人力」這個真正的瓶頸，反而是在瓶頸之前（急診室）投入更多資源（高額給付），去升級「等待區」。

這非但無法有效疏通整體病患，反而會加劇資源錯配。

政策要求此專區須有「固定人力」，這便帶來最關鍵的提問：「照顧的人是哪裡來？」醫院為了取得給付，勢必得從本已緊繃的急診、或本已是瓶頸的病房，再抽調稀缺的人力來支援這個新區域。

總結來說，這項政策是「疊床架屋」，讓稀缺的護理資源在醫院內部互相傾軋。若不正視護理人力的總體崩盤問題，任何在硬體上的修補，終究是緣木求魚。

