為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因
[Newtalk新聞] 明(17)天起又將有一波東北季風南下，全台都會有感降溫，台灣的天氣變化，與季風息息相關，對此，氣象粉專《林老師氣象站》指出，在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當冷空氣經過東海吹到台灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣，就會讓迎風面北部、東半部天氣濕涼有感。
《林老師氣象站》指出，季風的形成，主要是因為海洋和大陸的比熱不同。在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當寒冷而乾燥的空氣自亞洲大陸吹出後，因地球自轉的偏向力，使得風在向南流動的同時，朝運動方向偏右前進，亦緩慢地以順時鐘方向旋轉，最後，當冷空氣經過東海吹到台灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」。
另外，在冷空氣抵達台灣之前，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣時，台灣北部及東北部就經常會出現陰雨綿綿的天氣，就好像本週的天氣一樣，是由東北季風主宰影響，高溼、涼冷有感；甚至，還有機會提升至接近大陸冷氣團的強度等級。
在冬季時，由於地面接收到的太陽熱量少於往宇宙空間輻射散失的熱量，因此大陸迅速冷卻，形成冷高氣壓；而海洋上相對較暖，形成暖低氣壓，於是冬季風就會從內陸的冷高氣壓流向海洋的暖低氣壓。
根據觀察，季風所帶來的影響在亞洲南部和東部最為明顯，因為亞洲內陸在夏季時，地面接受太陽熱量後，溫度迅速增高，形成一廣大的低壓區，使得印度洋上之空氣吹向陸地，這種氣流在亞洲就被稱為「西南季風」。西南季風可將潮濕的海洋空氣帶入亞洲內陸地區，提供降雨系統更多的水氣來源，為印度中南半島等地區帶來豐沛的雨量，有時候甚至豪雨成災。
