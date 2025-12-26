為何「聽話的好孩子」會犯罪？專家揭犯罪4階段：當壞人成為唯一救贖​

北捷隨機砍人案因兇嫌張文跳樓身亡，只能由其父母在媒體面前公開下跪向社會大眾道歉，宛如台劇《我們與惡的距離》情節真實上演。究竟成年孩子所犯下的罪，應該「禍不及家人」嗎？為何身邊看似「聽話的好孩子」會走向犯罪？​《優活健康網》特選此篇，閱讀人鄭俊德解析家庭教育的盲點，以及父母應該如何學會正確關心、嘗試去好好接住孩子的脆弱。











近期社會時事，讓我想起一本書《教出殺人犯》，不過這裡先說明犯罪傷人本身就是最糟糕的錯誤，以下案例故事與近期社會事件不全然正相關，另外每個人的狀態都不一樣，但透過本書，讓我們更多關心我們的孩子，試著去接住他們！

​

​先用書中這段話一起想想，為什麼看似「聽話的好孩子」會走向犯罪？​在社會大眾的認知中，犯錯後的「反省」是理所當然的修復過程。作者日本著名的犯罪矯正專家岡本茂樹教授在長年的監獄諮商經驗中發現了一個驚人的事實：許多重刑犯在入獄前，都曾是極度擅長「寫悔過書」的人。

讓好孩子走向犯罪的4階段



​一個人的犯罪當下，往往不是因為他不明白是非，而是因為他內心長期的壓抑與「沒有被接住」的痛苦，在那一刻徹底爆發。

​

1. 虛假的反省，堵住了求救的出口

​​書中提到和子的案例。她在高中偷竊時，其實是內心壓抑（母親過度干涉、父親暴力與忽視）的釋放信號。然而，當時的師長與父母選擇了「最省事」的處理方式：要求她反省。

​

​被迫的演技： 當一個孩子被要求寫「像樣的悔過書」時，他學到的不是愧疚，而是「如何寫出大人想看的內容以結束懲罰」。​和子在悔過書中寫下的「抱歉」與「決心」，完全切斷了她與內心真實痛苦（悲傷、憤怒、無助）的連結。

​

​當一個孩子必須扮演「模範生」來獲得認同，他內心的壓力就像一座壓力鍋，隨著時間累積爆發的能量。

​

2. 當「壞人」成為唯一的救贖​

​當公男因霸凌而被迫偷錢，鼓起勇氣向母親坦白時，他是在發出最終的求救信號。但母親的回應是：「自己解決，去寫悔過書。」這一刻，母親親手扯斷了接住他的最後一條繩索。

​

​當一個人在原生家庭（或是社會）中找不到「被接納」的感覺，他會對任何願意接納他真實樣貌的人產生極度的依附。​對公男而言，黑道老大提供的不是「犯罪機會」，而是「家庭的溫暖」。

​

​當老大說「萬事拜託」時，公男感受到了生平第一次被需要、被肯定的價值。為了維繫這份「被接住」的錯覺，他甚至願意付出殺人的代價。

​

3. 犯罪關鍵是失去「珍惜自己」的能力

​​書中提出一個核心觀點：「人的行為就像一面鏡子。」傷害人的人，過去也曾被傷： 一個從未被溫柔接住的人，無法學會如何溫柔地對待自己。​當一個人必須長年麻痺自己的傷痛才能活下去時，他也會對他人的痛苦感到遲鈍。

​

​犯罪的本質是「自我放棄」，書中和子後期的賣春與毒品行為，反映的是她早已失去了「珍惜自己」的動力。當一個人覺得「反正我怎樣都無所謂」時，法律與道德的約束力便蕩然無存。

​

4. 不自覺的悲劇循環

​​父母往往會照著自己被對待的方式來教養孩子。如果父母本身就是「壓抑」教育下的受害者，他們會認為「忍耐」與「反省」是通往成功的唯一途徑。

​

​這種隱形的創傷會一代傳一代，直到某一代的孩子再也支撐不住，以犯罪或精神疾病的方式向世界發出慘烈的哭喊。





​所以如何真正「接住」一個人？



​如果我們希望預防我們的孩子犯罪，需要的不是更嚴厲的悔過書，而是給予「訴苦」的空間。偷家裡的錢、翹課或罵髒話等還未涉及到嚴重法律的犯錯，往往是孩子在求救。與其逼他認錯，不如問他：「你心裡一定很痛苦吧？」讓孩子知道，不需要當「好孩子」也可以被愛。

​

真正的反省，必須建立在「真實感受到受害者的痛苦」之上；而這之前，他必須先學會如何感受自己的痛苦。一個人之所以在當下犯罪，是因為他在那個瞬間，已經沒有任何可以支撐他繼續「扮演好人」的能量了。

​

​所以，你會如何跟孩子聊聊呢？

（本文獲閱讀人授權轉載，原文為：此篇）

