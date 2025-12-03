即時中心／高睿鴻報導

據著名調查機構「台灣民意基金會」11月政黨民調，民進黨支持率約31.1%、國民黨25.8%、民眾黨14.7%；此結果雖顯示，綠營仍是我國支持率最高政黨，但藍、白兩黨若選擇結盟，那支持者合併後，總數量便有望匹敵民進黨。時常針砭時事的成功大學教授李忠憲，對此在網上分析，明明許多民眾都認為「藍白這麼壞」，但為何仍有這麼多選民支持？大罷免連1席都沒成功？他不禁感嘆說，「大部分人都不是理性的」。

看到立法院最近的情況，李忠憲直指，很多人都覺得非常生氣、有些人甚至感到絕望，甚至可能會問，「為什麼藍白這麼壞，支持的選民卻這麼多？大罷免連一席都沒有成功？既然藍白立法委員的行為明顯破壞制度，為什麼仍然有人支持？」。對此，他認為，大部分人都不是理性的人，而是情緒勝於理性；很多人投票，並不是檢驗政策，而是尋找情緒出口。「憤怒、焦慮、反體制的欲望，比事實更能驅動選擇」，李忠憲說。

他進一步強調，民主選出的是「最能喚起情緒的人」，而不是最好的候選人。李忠憲繼續酸說：「邪惡常披著好看的外衣，替中國開門，也可以包裝成經濟自由；黨產復辟，能說成恢復傳統」。因此他也提醒，真正的邪惡，多半以「正常」的姿態出現；而且在資訊混亂的環境，壞的敘事反而比真相更簡單、更好懂。

國民黨因時常推出對中國較友善的法案，遭反對者抨擊「親中政黨」。（圖／民視新聞資料照）

對此，李忠憲感嘆道，自由社會的環境，真的會養出「利用自由破壞自由」的人，藍白用自由的包裝、破壞自由的穩定；用民主的工具、破壞民主的秩序。「這不是例外，而是民主必然的風險」，他說。

另一方面，李忠憲也認為，許多選民尋找的其實不是正義，而是意義。他表示，對某些人來說，藍白不是政黨，而是一種象徵；承載反體制的快感、翻桌的幻想、對世界簡化的答案，「這些人支持的不是政策，而是情緒與投射」。

因此李忠憲總結道，之所以藍白能壞到如此、卻仍有人追隨，不是因為邪惡有說服力，而是因為它提供簡單、情緒化、能一秒理解的意義。「民主自由最殘酷的悖論是：人民擁有民主和自由，也擁有用自由毀掉民主的自由」，他說。





原文出處：快新聞／為何「藍白都很壞」還這麼多人追隨？教授精闢分析 理由全說了

