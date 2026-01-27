為何2026台灣戲曲藝術節回頭看歷史？策展人這樣說

2026台灣戲曲藝術節匯集21團優秀團隊擘劃出11黨精彩節目，更囊括主題特展、導演專題等活動。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心轄下台灣戲曲中心「2026台灣戲曲藝術節」自2018開辦起已邁入第9屆，今年由紀慧玲、李佩穎共同策劃，以「純棉與混種@繁花世代」為主題，自4月11日至6月14日止在台灣戲曲中心登場。

傳藝中心主任陳悅宜於記者會上表示，過去藝術節多著重當代跨域與旗艦想像，這次策展則回到台灣戲曲自身的歷史脈絡，用時間縱向與劇種橫向的方式，重新理解戲曲如何在不斷變動中延續核心精神。她指出，戲曲來自人類情感，本質並未消失，而是在不同世代需求下持續融合，「純」與「混」其實是並存的共同體。今年共有11組團隊、近20個表演單位參與，展現強韌的生命力。

策展人紀慧玲說明，「純棉與混種」借用日治時期新劇圈內話語，以「純棉」與「壞把」2詞作為參照點，辯證台灣戲曲的血緣：「純」作為正統的辨識名牌，「混」隱喻了現代性的交雜內涵。互換視角來看，也可視為兩者分別誕生於一個新起點，成為自身「正統」。紀慧玲指出，今年策展想法效法影展模式，不只有演出，更希望透過展覽與講座，重新複習台灣戲曲的歷史與身世。她表示，傳統跟創新不是對立的，任何一點都可能是演化接枝的成果。

本屆藝術節由11組團隊帶來精彩演出，細膩聚焦台灣戲曲的豐姿百態。詳詢戲曲中心官網與OPENTIX網站。

