為何45歲還單身？年薪230萬男「超狂婚姻條件」曝光…全網傻眼勸：快逃

45歲還是黃金單身漢？隨著人生當中的追求越來越多，不少民眾都開始認為，若沒碰到適合且價值觀相符的另一半，未必需要將婚姻當做必辦事項；就有一名女網友分享，她最近認識了一名年薪230萬的45歲「黃金單身漢」，但對方要求婚後必須與公婆及大姑同住，而且對方也不會給另一半零用錢。條件曝光後頓時引發網友熱議，不少人紛紛勸退：「去當免費長照女傭嗎？」

一名網友日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」匿名發文表示，她最近認識了一位黃金單身漢，對方今年45歲、身高183公分、體重83公斤、年薪約230萬。雖然條件看似相當亮眼，但男方對於未來的另一半也有不少要求，除了希望婚後可以有小孩，由於男方是獨子，因此婚後不會考慮搬到外頭居住，因此夫妻倆需和公婆、已婚的大姑同住。

另外，這名男子也表示，由於母親平常就會煮飯，因此妻子搬進來後不一定要下廚，還希望未來的妻子會有自己的工作，婚後雙方各自管理薪水，他並不會提供妻子零用錢。原PO將男方的條件列出來後，也猶豫地詢問眾人想法：「各位女孩們，這樣的條件，會考慮和男方交往嗎？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛勸退：「不會交往，論薪水條件或許是好的 但論年紀且各花各的還要跟公婆同住生小孩，他的薪水再多也享受不到，何必累死自己」、「條件不好，這是剩男！薪水他管他自己的，所以就算他千萬年薪或是30萬年薪，對妳來說都一樣！知道45歲仍單身原因了」、「你沒有想過為什麼他45還單身嗎」、「不會，他憑實力單身，妳去攪和什麼？還不快跑」、「這種就算年薪500萬也不會考慮，因為不管幾百萬，都跟你沒有關係」、「他只是想娶個不花錢的保姆，妳是嗎？」



