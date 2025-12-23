為何5位大法官能判《憲訴法》違憲？民進黨親上火線「6點回應」

即時中心／高睿鴻報導

憲法法庭復活了！過去1年，因國民黨及民眾黨立委聯手修《憲法訴訟法》、刻意將大法官開會門檻提高至9人，導致目前僅剩8人的憲法法庭遭癱瘓；但其中5名大法官近日重開評議會，並宣判新版憲訴法違憲、更明確表態反對國會擴權。雖然此舉獲得大批法界人士支持，在野黨卻趁機操作政治攻擊攻擊，質疑僅5人做決議不具合法性、更大酸5位大法官「5老星」；對此，民進黨也以6點問答的方式，親上火線給回應。

第一，關於此次判決主旨，民進黨直言，就是「判《憲法訴訟法》違憲」。民進黨進一步解釋，停擺超過一年的憲法法庭，於12月19日作成「114年憲判字第1號判決」，宣告2024年底立法院通過的《憲法訴訟法》修正案，有3個條文、7個項次違憲，立即失效。

第二，關於多少大法官參與判決，民進黨清楚回應「5個」。綠營表示，根據《憲法增修條文》第5條規定，大法官一共15人，由總統提名、經立法院同意後任命。然而黨也指出，目前只剩8位大法官、其餘7個缺額；總統賴清德雖已前後提名兩波，卻均遭立法院否決。因此，現任8位大法官中，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5人，最終一起做出違憲判決。

第三，針對外界質疑，新版《憲法訴訟法》規定10人才能判決，為何可以違反？民進黨對此重申，「因為新版《憲法訴訟法》違憲」。綠營首先指出，台灣是全球民主國家中，唯一一個憲法法庭停擺的國家。因此，大法官基於守護憲法的職責，不受違憲的新版《憲法訴訟法》10人標準拘束，有權裁判以解決憲政僵局。

民進黨也表示，判決中就有指出，《憲法》及《憲法增修條文》僅規定大法官的職權、人數等組織事項，對大法官「如何行使職權」則刻意保持沉默，代表大法官不受黨派及政治影響，也不受不當法律拘束。再者，法律的位階低於憲法，立法者用不當法律（新版《憲法訴訟法》）阻礙大法官行使職權，這是違憲行為。因此，大法官於是按照舊版《憲法訴訟法》作出憲法判決。

第四，面對在野黨持續緊咬，即使按照舊版《憲法訴訟法》規定，也需要6位大法官才能判決；民進黨點出，因本案的3名大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美，均拒絕參與評議，與「大法官任命後未到職」、「大法官依法迴避特定案件」等情形類似，都無異於「缺額」，因此「不應計算進判決門檻的總額」。所以，現任8位大法官，扣掉拒絕評議本案的3位大法官，總額只會有5位。

民進黨進一步指，世界各國均規定「法官有參與評議陳述意見、參與表決作出裁判的義務」，目的就是避免法官因為沒參與評議，而出現拒絕審判的情況。

新版《憲法訴訟法》遭憲法法庭判違憲，引發國民黨團憤怒抗議。（圖／民視新聞資料照）

第五，針對大法官認為，憲訴法修法程序有瑕疵，民進黨則解釋，因為當初立法院三讀表決程序時，主席詢問「是否有文字修正」後，隨即直接宣示條文通過，完全不給其他立委表達異議、進行表決的實質機會。這等同於「主席宣示取代表決」，存在明顯的立法程序瑕疵。綠營也嗆，這次修法從二讀開始，就沒有任何實質討論；加上三讀也沒依照《立法院職權行使法》表決，人民完全無法得知立委立場，已達到明顯重大、違反《憲法》正當立法程序的程度。

最後，針對外界對此次判決的反應，民進黨也強調，公民團體、學界、律師界已經主動發起連署，支持憲法法庭的判決。綠營表示，公民團體、學界與律師界，近期提出「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，並進行連署，目前多達57個公民團體、445位學者（包括118位法律學者）、375位律師、2,504位各界公民加入連署。





