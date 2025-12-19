為何50歲後身體變乾、變薄、變慢？從生命三季節讀懂老化機制
進入生命後半段時，我們往往同時感受到兩種力量：一種是性靈擴張、智慧增長；另一種則是身體逐漸衰退的現實。阿育吠陀提醒我們，老化並非錯誤，也不是疾病，而是如同季節一般可預測的生命節律。童年由土能築基，成年由火能推動，而智年則由風能主導，帶來身心的輕盈與脆弱並存。理解這些能量轉變，有助於我們辨識老化背後的機制，並從組織、體質能量與能量身三個層次進行調節。透過滋養七大組織、平衡風能，我們不只能減少衰退，更能在智年活出豐盛與智慧。
(本文摘自《長壽公式：減少發炎、增加細胞修復和活力生活的阿育吠陀實踐》)
生命晚期的擴張與衰退：矛盾卻真實的經驗
當進入生命的最後階段，我們內在會出現擴張的感受，性靈像是一隻展翅飛騰的鳥兒，上升到前所未有的高度。然而，令人難過的是，我們也會感覺身心開始衰退。
西方社會的對抗式思維與老化迷失
在西方社會裡，人們會用各式各樣治標不治本的方法，試圖對抗這個過程，將重點放在立即見效，因此人們很難欣賞生命晚年之美。人們使用處方藥控制疼痛、降低血壓、調節胰島素、改善睡眠，也會進行手術治療心臟、髖關節和膝蓋等。然而，當我們了解老化過程背後的機制，便能從裡到外開始療癒，延緩生理老化速度。
生命三季節：童年、成年、智年的節律
阿育吠陀療法將生命分成3個「季節」，也就是不同的階段，分別為童年、成年和「智年」。童年從出生持續到25歲左右，成年從25歲到50歲左右，智年則從50歲到離世。在人的一生中，生命的季節會帶來可以預測的不同生理轉變，好比地球每年繞著太陽公轉時，季節的變換也會產生可預期的天氣轉變。
季節轉換可預測：體質能量主導變化
這裡的重點是，季節轉變是可以預測的，無論你住在哪裡，你一定知道春、夏、秋、冬會發生什麼事。
例如，即使明尼亞波利斯比洛杉磯還冷、降雪較多，但是你一定知道冬季的天氣會比較冷。同樣地，我們每個人的生命季節經驗可能不一樣，但是大體而言，從一個生命階段轉換到下一個生命階段，身心必定會發生可預測的轉變。這些轉變是由當時主導的體質能量造成的：土能主導童年；火能主導成年；風能主導智年。
土、火、風三能量：貫穿一生的內在推動力
童年時期，無論你自己的身心體質屬於哪一種，你都會展現較多的土能特質，而這些特質正好會幫助生長、免疫和學習；從青春期開始，你會展現較多火能特質，導致睪固酮和雌激素等性荷爾蒙分泌增加、肌肉量提升、情感變得強烈；最後，到了約50歲左右，你會展現較多風能特質，這會促進性靈擴張，帶來智慧與柔軟的轉變。
你是否經常疲憊、腸胃不適、失眠、情緒低落，卻找不到原因？這些身體「悄悄發炎」的訊號，你接收到了嗎？除了健身、飲食，還有哪些方式可以重啟體內「自癒的力量」？《長壽公式》【點我免費新書試閱】幫你挖掘老化的真相、改善慢性發炎。
智年的挑戰：風能增加帶來的身心變化
生命第3個階段（智年）出現的身心轉變，都跟風能─風的體質能量增加有關。體內的風能若增加，我們的組織會變得越來越乾薄，進而導致疼痛、機能異常、認知衰退、整體活力下降。
老化癥結：組織的失衡與風能的影響
真正的癥結點是什麼？是我們的組織。
阿育吠陀將身體分成7大組織，是有形軀體的基石。每一個組織都擁有特定的構造、系統和機能，會影響健康的所有層面，包括生理、情感、心理和性靈。3種體質能量（dosha）會調節各組織，只要體質能量達成平衡，組織就會達成平衡、運作良好。然而，體質能量如果失衡，組織也會失衡。因此，我們在老化的過程中若沒有讓風能保持平衡，組織便會失衡，使我們經歷許多跟老化有關的轉變。
組織滋養：延緩老化、延長壽命的核心
從阿育吠陀的觀點來看，組織損耗是老化和壽命縮短的主要機制之一。因此，組織如果獲得滋養，我們便能延年益壽。所以，疼痛、機能異常和認知衰退只是智年「可預測」的轉變，而非無法避免的轉變，這本書想要預防的就是這些可以預測的轉變。
修復與抗發炎：活力與健康品質的源頭
只要我們餵飽、滋養身體的組織，就可以提高細胞修復、減少發炎反應，而這即是追尋活力充沛、機能正常、高品質人生的關鍵。
體質能量失衡：組織耗損與老化的根本原因
前面提到，每一個組織都是肉體的基礎，支持特定的構造、系統和功用，最終影響整體健康，無論是生理、情感、心理或性靈方面。當調節組織的體質能量平衡，組織便能獲得滋養、正常運作。另一方面，調節組織的體質能量倘若失衡，組織就會損耗、開始機能異常。
組織損耗 × 細胞損傷：雙軌加速老化
在阿育吠陀中，組織損耗是主要的老化機制之一。就跟生理老化的9大機制會導致細胞損傷的累積，進而造成跟老化有關的慢性病一樣，組織損耗也會導致細胞損傷累積。當我們因為時間而自然老化，進入智年這個人生階段，風能會成為主導的體質能量，如果沒有維持平衡，就會開始累積。這會造成組織損耗和有關老化的可預測轉變。
任何能量失衡都可能侵入組織
此外，任何一種體質能量進入組織，也有可能造成組織損耗。當加劇的體質能量特質進入組織層，便會導致組織的特質失衡，接著表現為症狀、疾病或慢性病（取決於失衡的時間有多長；第5章會提到更多）。
▋組織：連結肉身與能量身的橋樑
要注意的是，在阿育吠陀中，7大組織不僅是人體的解剖構造，亦是肉身和能量身（氣身）之間的橋樑，因此對於疾病、健康、老化和長壽會發揮非常重要的影響。能量身比較「細微」，是肉身的藍圖。肉身包含心理和情感，跟實體世界相連，使我們得以存在於物質界。
▋能量身：肉身運作的藍圖與基礎資訊場
能量身和肉身都是由5大元素組成，包含5種感官。然而，跟利用「食物」來維持的肉身不一樣，能量身是利用能量來維持它的原始藍圖。1能量身會從生命的各個層面吸收能量，接著讓這股能量在肉身中循環，因此，生理、心理和情感出現的任何症狀，往往源自能量身中先發生了能量擾動。
人體四層結構 × 能量三層結構：兩個系統共同運作
你知道嗎？
肉身由4個層次組成，先是細胞，再來是組織，然後是器官，最後是由神經和血管連接而成的器官系統；同樣的，能量身也是一個相當複雜的網絡，分成3個層次：脈輪（chakra）、脈（nādi）和穴位（marma）。
能量核心、通道、端點：貫穿肉身的能量網絡
7大能量核心（脈輪）是由7萬2千個能量通道（脈）連接在一起，而能量通道會通往108個能量點（穴位），這些能量點分布在皮膚表層。阿育吠陀醫生維桑特．賴德（VasantLad）說：「跟現代的量子力學和傳統中醫一樣，阿育吠陀認為人類並非堅實穩定的物質結構，而是不斷變化、動態的能量智慧匯集體，處於宇宙這個更龐大的能量智慧磁場之中。」
能量通道與身體系統的精準對應
能量身是由能量核心、通道和端點所組成，貫穿肉身各層結構，為肉身提供藍圖：每一個脈輪的位置跟肉身每一個主要腺體的位置精準對應，而脈所建立的龐大能量通道網也依循肉身的各個「通道」系統，包括動脈、靜脈、神經、消化道和呼吸道。
延伸閱讀
進化村村長：《長壽公式》心得｜結合西方醫學與東方古老智慧的長壽公式
本文摘自《長壽公式：減少發炎、增加細胞修復和活力生活的阿育吠陀實踐》，出版社：金尉（圖：shutterstock，僅示意 / 責任編輯：鄧心雅；內容純屬參考）
