為你的心情點播一首古典樂－台北音樂酒吧新去處「奏ZOU」

▲首圖：台灣第一間古典樂及威士忌主題音樂酒吧「奏ZOU」，在本月底於大稻埕開幕

若您走在觀光客擾攘與老台北人穿梭的迪化街，到靠近民權西路的尾端，於肉乾名店「江記華隆」的斜對面，一間可從大面落地窗看到的木質基調風格酒吧，在紅磚復古街區中閃耀著光芒。若是您再推開大門，可能會驚喜地發現，這間酒吧播放的，不是常見的流行樂或是爵士樂，而是店長周郁然精選的古典樂曲──「奏ZOU Listening Bar」，台灣第一間以古典樂與威士忌為主題的音樂酒吧，11月29日正式奏起序曲，靜待愛樂者入席。

為何會選擇威士忌與古典樂結合？店長周郁然相當簡單地表示：「因為這兩者都是我的最愛！」古典樂的啟蒙，來自於國中時老師認為班上表現不佳，全是因為沒有音樂薰陶，因此開始依照音樂史的進程，播放古典樂，沒想到打開了周郁然全新的感官認識，自此愛上這個樂種……行文至此，若是熟悉《MUZIK》的老讀者，可能會覺得店長的名字有點熟悉，沒錯，周郁然也曾經在2014至2015年擔任過紙本時期《MUZIK古典樂刊》的編輯，用文字與大家分享過這份熱愛。

▲紅磚牆圍繞的木質調設計，讓「奏ZOU」在大稻埕老城區中閃耀（©良目工作室）

至於威士忌呢？則是來自於與母親的回憶，周郁然提起某次大學的暑假回家，看到媽媽在客廳啜飲著愛酒「葛瑪蘭威士忌」，好奇之下也試喝幾口，沒想到就和古典樂的相遇一樣，一喝就愛上！隨著認識漸廣，威士忌的收藏也是一瓶又一瓶，當中喜愛的口味，不管是順口的或是深厚的，都在「奏ZOU」的架上擺放，與來訪的有緣人共享。

威士忌與古典樂，兩者看似沒有太大相干的主題，周郁然越深入研究，越感到彼此對應之處：「兩邊的世界都很深奧，越探索越會發現自己懂得十分少。另外，像是威士忌有獨立裝瓶廠的型態，出自同一個蒸餾廠的酒，也會因為各家裝瓶廠的選桶策略，而有不同風味，這點也很像古典樂裡，都使用一樣的原譜，卻能在不同的音樂家身上，產生完全不一樣的聲音……當初『奏ZOU』只是純粹結合我的喜好，但越比較下來，才越發現原來兩者這麼相近！」

▲搭配法國進口的音響，讓店長為您點播一首心情特選音樂

比起許多「音樂酒吧」會有些許規矩或守則，「奏ZOU」完全不設限，不須正襟危坐，也不用輕聲細語，希望用最輕鬆自在的方式，一起進入威士忌與古典樂的世界。在一般酒吧，酒保可能會依照來店者的心情來調酒，到了「奏ZOU」，這份客製則會轉變成音樂，歡迎大家在點單的同時，也能與店長分享自己當下的感受，這將會轉為一首古典樂，打開耳朵，聆聽與作曲家超越時空的共感。

當然，若是樂迷前來，可以大方地跟店長暢聊喜愛的樂曲，提出播放曲目的要求，甚至反過來問問看哪些曲目可以搭配什麼樣的酒，都是「奏ZOU」希望達到的輕鬆目的。若是對威士忌味道感到苦手的樂迷，這裡也有啤酒、梅酒或無酒精飲品可以挑選，另外加上店長特別精選家鄉台南的佐飲小食，在大稻埕的歷史況味裡，對著數百年的古典樂瑰寶，獻上一杯敬意。

奏ZOU Listening Bar

地址 ：台北市迪化街一段𝟥𝟤𝟤號（近捷運大橋頭站）

營業時間

週一至週三：𝟣𝟦:𝟢𝟢–𝟤𝟢:𝟢𝟢｜𝟤𝟣:𝟢𝟢–𝟢𝟢:𝟢𝟢

週五至週六：𝟣𝟦:𝟢𝟢–𝟤𝟢:𝟢𝟢｜𝟤𝟣:𝟢𝟢–𝟢𝟣:𝟢𝟢

週日：𝟣𝟦:𝟢𝟢–𝟤𝟣:𝟢𝟢

（週四定休）

官方專頁 ：奏ZOU Listening Bar