為促鄭習會要刪反共黨章？吳崢：國共之間的訊號來了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對媒體報導，國民黨為促成「鄭習會」計畫刪除黨章第二條《反對共產主義》核心條文，對此，民進黨發言人吳崢今(12/8)表示，刪除「反共黨章」並非單純的黨務調整，而是涉及國民黨是否與中共取得某種默契的重要政治訊號。為了「鄭習會」急著鬆動反共立場，甘願洗掉反共DNA，國民黨應向台灣人民清楚說明理由。

民進黨發言人吳崢，資料照，許詠晴攝

吳崢質疑，刪除反共條文的理由是什麼？難道是準備讓人民接受共產黨統治？當一個政黨願意主動卸下「反對極權」的明確立場，其所傳遞的訊號，外界自然會質疑是否已默認極權的合理性。

廣告 廣告

吳崢指出，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾。國民黨立法院黨團總召傅崐萁每次赴中後，隨即推動一連串癱瘓政府的惡法。而鄭麗文當選主席後，兩位副主席更在短時間內三度赴中，這些行程究竟談了什麼？又答應了什麼？在這些問題尚未說明前，急著修改黨章，國民黨恐怕更難向社會交代。

吳崢說，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。在中國持續文攻武嚇之下，朝野應團結一致，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。

更多FTNN新聞網報導

全家出遊竟遭挑釁謾罵！沈伯洋嘆：對方還說寧信共產黨也不信他

8歲兒霸凌女同學！賴瑞隆自責未扮演好父親角色：爸爸對不起你

傳「鄭習會」將登場、中國提出3張門票 侯友宜：兩岸交流必須有對等尊嚴

