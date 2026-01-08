為俄賣命致數名情報官喪命 美CIA史上最大叛徒過世

（中央社記者鍾佑貞華盛頓7日專電）為莫斯科情蒐、構成美國中情局史上最具毀滅性漏洞的情報官艾姆斯5日去世。據報導，至少10名情報人員因他喪命。他曾說因財務困難及對美情報機構失望而被策反，除了在隱蔽地點「交貨」，也在郵箱及電線桿上留暗號。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天報導，中央情報局（CIA）幹員艾姆斯（Aldrich Ames）為蘇聯從事間諜活動，構成中情局史上最具破壞性的洩密事件。他5日在馬里蘭州聯邦懲教所去世，享年84歲。

報導指出，他的死訊記錄在聯邦監獄管理局的囚犯資料庫中，但資料庫未說明死因。中情局發言人隨後證實艾姆斯已過世。

●為錢幫蘇聯情蒐

艾姆斯被捕9週後曾接受華郵採訪，當時他平淡地說，是「眼前持續不斷的經濟困難」使他為蘇聯從事間諜活動，並當了9年的雙面間諜，直到1994年被捕。

也就是說，蘇聯1991年解體後，艾姆斯仍繼續為俄從事間諜活動。

然而，他也坦承，金錢並非他唯一用來說服自己為敵營情蒐的理由。

艾姆斯在監獄裡接受華郵採訪時，平靜地解釋為何願意從事檢察官所說的「導致他人死亡的罪行」，並表示這種心態早在為蘇聯工作之前就已經形成。

●雙重身分練就切割情感

報導指出，艾姆斯從事間諜和反間諜工作已有31年，多半以國務院官員的身分作為掩護，暗中替CIA執行任務。這種雙重身分使他習慣將思考切割，將不同面向做出區分，防止它們相互影響。

考量到他曾宣誓效忠國家以及對國家和家人的感情，他如何還能出賣敏感機密時，艾姆斯說，「我傾向把這些事情分開，區分情感與想法」。

艾姆斯向莫斯科提供數百項情報行動的資訊，並收取超過100萬美元現金作為回報，也獲承諾至少還會得到100萬美元及在俄境內的房產。

●法庭上淡化行為後果

1994年4月28日，在座無虛席的法庭上，艾姆斯當著哭泣的妻子和前中情局同事的面，坦承「背棄重大信任」，卻試圖淡化自己作為雙重間諜所帶來的傷害。

艾姆斯語帶淡淡的諷刺說，這些間諜戰不過是些小插曲，多年來對真正的國家安全利益並無實質影響。

在認罪協議中，艾姆斯承認向前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）的聯絡人提供「大量美國外交、國防和安全政策的資訊」。

艾姆斯以一貫諷刺口吻說道，「對於在前蘇聯和其他地方可能因我的行為而遭受痛苦的人，我深表同情，甚至感同身受。我們做了相似的選擇，也承受相似的代價。」

●叛徒的自負

華郵報導，艾姆斯顯然為向蘇聯提供的協助感到驕傲。在他出庭前一天接受採訪時說，自己1985年開始出售情報，「我是情報界對蘇聯情報機構了解最透徹的人之一。我獲取資訊的能力以及我對蘇聯的了解，讓我幾乎可以取得任何想要的東西」。

艾姆斯說，自己並非效忠蘇聯體制，「我認為那是殘暴、不人道、邪惡的政權」。他暗示自己對美國情報機構感到失望，自認轉而效忠一種超越政府狹隘利益的生活方式和世界觀。

1985年4月，他走進蘇聯駐美大使館，首次交出兩名美方線民姓名，拿到5萬美元；數月後又陸續提供他所知的線民名單，但這次沒有立即要求報酬。俄方大感興趣，主動承諾報酬最高200萬美元。

●間諜生涯持續到羅馬、華府

一年後，CIA將他調往羅馬，艾姆斯繼續定期向俄方提供情報。他1989年回到華府後，開始利用隱蔽的地點傳遞文件，並在郵箱和電線桿上留下暗號。

CIA及聯邦調查局（FBI）意識到機密資訊遭竊取，因為他們的俄羅斯幹員開始失去音訊，但他們花了數年時間才將注意力集中到艾姆斯身上。

根據報導，艾姆斯在華府的生活方式，包括一輛名車及用現金購買、價值54萬美元的房子，都沒有引起任何懷疑，直至1994年被揭發。艾姆斯後來被判終身監禁，不得假釋，當年他52歲。（編輯：陳慧萍）1150108