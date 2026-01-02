為保官位拚了？管碧玲噴金句「獨自吸收唇刀舌箭」！網神翻譯酸爆

海委會主委管碧玲日前被爆出中國大陸解放軍圍台軍演時，與官員大啖美食，引發關注。對此，管碧玲連在社群平台發兩次貼文道歉，更強調「獨自一人吸收唇刀舌箭」，再度引發網友不滿，痛批「講這麼多，就是賴著不走」。

管碧玲日前被爆出中國大陸解放軍 圍 台軍演時，與官員大啖美食，引發關注。（圖/資料照）

針對被爆料在解放軍環台軍演時和海巡高層一起吃大餐，管碧玲昨天（1日）先是在臉書發文回應，坦承因為該聚會為「惜別餐會」，因此決定照常舉辦。對於造成社會負面觀感，管碧玲深感抱歉，強調任何批評她都虛心接受，若有任何課責，由她1人承擔。

圖為管碧玲出席海巡署年終工作檢討。（圖取自管碧玲臉書）

眼見風波並未止息，管碧玲到了晚間又PO出另一篇長文再度強調坦然接受。管碧玲直言，「讓海巡維持驕傲感、責任感，維持高昂士氣，是我最重視的。所以，我迅速道歉，獨自一人吸收唇刀舌箭，然後，全員堅守崗位，繼續埋頭苦幹」。

不過，管碧玲的再道歉，網友並不領情。大批網友在《中時新聞網》報導相關新聞報導下方留言痛批「隨你們怎麼批都無所謂，老娘就是賴著不走」、「DDP政務官，共通特性就是笑罵任由人，守住官位最要緊」、「管婆的臉皮，比城牆還厚，『坦然接受批評，但絶不辭職』」、「有靠山，無法無天；有黨證，大事化小；有總统當後台，吃香喝辣，升官發財」、「就是不辭，忝不知恥」。

