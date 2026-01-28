為保障學生受教權 投縣府召開瑞竹國中停辦公聽會廣納各界意見

南投縣在少子女化及都市化的趨勢下，迎來了學校規模不斷縮減的現況，班級規模的極小化影響學生各項學習活動的開展，亦不利於學生群育發展及同儕互動，有鑑於此，南投縣政府經與地方、校方及家長多次討論，並邀集專家學者及相關代表進行專案評估後，規劃於一一五學年度起停辦瑞竹國中並由竹山國中擔任接併學校，於二十八日召開公聽會向民眾說明政策方向並聽取意見。

教育處表示瑞竹國中學生數現僅餘九人，同一班級內學生數不超過4人，對於學生合作或分組的學習模式確實難以有效實現，且至鄰近學校間交通條件尚屬良好，為提供學生更為優質的學習環境及條件，故推動該校停辦作業。

針對本次學校停辦作業，民眾所關心的學生通學、升學輔導、課程銜接及生活適應等問題，縣府亦規劃補助交通費、交通保險費及書籍簿本費等費用，並請竹山國中預為規劃學生學習及適應之輔導追蹤機制，讓學生漸進式地融入並適應新的環境。對於交通接送確實有困難的家長，另以研議增加幸福巴士行駛路線為配套，解決學生上下學的問題。

縣府教育處表示，停辦並不是學校場域運用的終點，未來學校場域會在符合相關土地（房舍）使用規定的前提下轉型活化利用，為地方帶來更大的生機。

公聽會主持人王瑞德副縣長表示，學校停辦係以維護學生受教權及實質性教育機會均等為原則，對於學生照顧、教職員工工作保障及校地（舍）的運用，縣府及學校都會妥適規劃相關配套措施，也期待相關單位的合作辦理，公聽會與會人員所回饋之意見，都會作為縣府後續政策執行的重要參考。