為保險理賠推不動居家治療 石崇良喊話業者

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▲對於保險給付，石崇良說，居家費用是住院的一半，若都住院反而會付更多。（圖／記者張乃文攝）

[NOWNEWS今日新聞] 近年醫療照護模式改變，許多治療已經無須住院，包括門診靜脈康生素注射治療等。衛福部長石崇良說，因應醫療變革，也導致許多保單給付受限，在第一線推行居家照顧的部分也相對困難，盼能調整舊有保單、開發新保單。不過，這部分引起業者反彈。石崇良今（11）日表示，經計算後，居家費用是住院的一半，其實不用付這麼多，我們談的是公平、合理性討論。

隨醫療科技進步及醫療模式改變，過去一定要住院才能治療或處理的處置，慢慢推向門診或居家執行。包括門診靜脈抗生素治療等。過往商業保險的醫療保單需限制住院才可給付，石崇良昨（10）日提到，曾接到第一線醫院反映，在與病人說明這類照顧模式時，會考量相關保險給付問題而無法推動。

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舊有保單「不願選居家治療」 石崇良：醫院推動出現障礙

不過，在金管會與保險業者討論後，傳出有業者盼有原則，而不要常態化。石崇良說，約6成至7成的國人都有購買商業保險，有些是醫療險、還有醫療附加險等，也就是許多國人都有保單。

石崇良指出，從臨床上聽到回饋意見，推行的門診治療、居家醫療，因為有既有保單的國人，不願意選擇門診或居家治療方式，也變成醫院推動政策時會有障礙。他說，金管會不斷溝通，最簡單就是從新型保單開發，涵蓋新治療模式，或是還有高價自費項目，也在新型保單可考慮。

許多人舊有的保單也付出了保費，石崇良說，「我們談的是公平合理性討論」。他提到，過去開白內障幾乎都住院，後來改成門診治療，還是可調整給付，這就是合理性問題。

居家住院費用是一半 石崇良籲業者：轉個念頭

許多醫院已發展從大腿改經手的導管手術，理賠若沒改，反而會造成醫療資源錯置。石崇良提到，先前試辦「居家住院」，發現費用是醫院住院的一半，因此對保險業者而言，其實不用付這麼多，「為什麼不轉個念頭想，本來要付全部住院，實支實付變成居家，給予一些給付，大家都可以贏。」

石崇良認為，或許未來可以考慮，以「打折」方式，不是全額理賠，可搭配現有的醫療方式。

另外，針對癌症居家化療的推行，有些人擔憂風險。石崇良則說，其實是業務項目擴大，包括前年感染症居家住院等，行動較不便者可透過醫院或設居的居家護理所等合作，在家中執行，用這類概念擴大到癌症治療，特別是「化學治療」，經過醫師專業評估，加上病人意願，醫院會組成相關照護計畫。

石崇良表示，照顧資源、人力有限，嘗試要以多種不同模式照顧患者，有許多國家也正在進行，這並非我們自行憑空想像。

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