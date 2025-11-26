為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

近日爆發台積電前資深副總羅唯仁退休後即跳槽美國科技巨頭英特爾（Intel）的巨大醜聞，據報導，有消息人士透露內部盛傳原因是不滿人事安排，羅唯仁自認遭虧待遂在退休後投靠英特爾。而過去也曾有台積電高管梁孟松因不滿升遷安排，跳槽三星協助技術突破，更搶走前東家獨佔訂單，最後甚至轉往中國的中芯國際複製相同路數，如今還深深影響成熟製程晶片市場。

羅唯仁屆齡75歲，畢業於台大物理系，並取得美國加州大學柏克萊分校固態物理與表面化學碩士及博士學位。過去羅不僅曾任職過英特爾廠長，回台後在台積電擔任多項高階職務如研發副總及先進技術事業副總等職；且曾提出「夜鷹計畫」，率領團隊24小時不間斷研發，成功突破10奈米技術，對台積電貢獻巨大。

不過，據《鏡周刊》報導，有內部人士透露，台積電內部謠傳，此次羅唯仁爆發跳槽英特爾事件，是因其想在職位上更進一步，但董事會並未批准延後退休申請，羅不滿人事安排，認為自己被虧待遂決定跳槽，目的是讓台積電付出代價。



報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。



而過去就有不少次高管跳槽造成台積電受到威脅的情事，過去張忠謀時期，粱孟松與孫元成兩人競爭研發主管，最後由孫元成接下職位，梁孟松則被調離研發部門外派到歐洲。



然而，梁孟松因不滿升遷安排就決定跳槽三星，讓三星從28奈米製程突破到14奈米，不但比當時台積電的16奈米早半年推出，還成功搶走原本台積電獨佔的蘋果晶片訂單，台積電遂對三星提告止損。



不料，雖然梁孟松被法院判決不得繼續在三星任職，但其又跳到中芯國際，重複相同路數，助其順利量產28奈米與14奈米製程，而這幾年中芯成熟製程不斷擴大，擠壓到除台積電外的其他台灣半導體公司。

