為偏鄉孩子趕Al進度—台東莿桐書屋募20台二手電腦

一台筆電、一份專注。透過學習圖形化程式設計，創作互動式AI應用作品，更多孩子走近科技，為未來累積新的可能。（圖／社團法人中華愛悅公益慈善發展協會）





就讀國小的小麗（化名），家裡有四個兄弟姊妹，媽媽辛苦包檳榔養家，常忙得無暇準備晚餐。下課鐘響，小麗和弟弟沒有立刻回家，而是搭著接駁車前往台東縣卑南鄉富山村的「莿桐書屋」。書屋裡有一張大桌子、熱騰騰的飯菜，還有總是笑得溫暖的馮老師。對小麗和其他孩子而言，書屋不僅是課後輔導班，更是穩定陪伴的所在。

莿桐書屋背後，有一段感人的轉折故事。創辦人馮吉湘老師，過去曾是台北的茶葉商人，原本只想利用業餘時間貢獻心力，單純幫助朋友而來到偏鄉擔任志工，而富山村年輕人口外移嚴重，留下多為隔代教養或功能失調的家庭。

跟著馮老師的腳步，幼幼團隊走進莿桐書屋的教室。（圖／東森新聞）

起初，馮老師只是短期協助，提供物資與遠距教學資源，但在往返台北與台東的日子裡，他漸漸看到孩子們放學後無處可去、晚餐沒著落、功課無人輔導，甚至族語逐漸流失。當書屋一度面臨資源斷絕、即將熄燈的困境時，正好茶葉生意也式微，馮老師毅然放下生意，選擇留下來，繼續陪伴孩子。

他成立了「中華愛悅公益慈善發展協會」，從經商茶商轉身成為守護80多位孩子的老師。初期雖然面臨資金不足、幾乎把積蓄掏空，曾一度想放棄，但為了不讓孩子餓肚子，他選擇堅持，四處奔走募款。其他在地志工看見他的努力，也加入幫忙。經過共同努力，書屋熬過了困難歲月，如今已陪伴孩子們10多年。

從圖形化程式設計到 AI 應用創作，孩子們不只是跟著做，也一步步培養解決問題與創造的能力。11月，老師帶他們北上參加資訊展，更增添了學習熱忱。（圖／社團法人中華愛悅公益慈善發展協會）

馮老師不僅張羅物資、輔導課業，更帶孩子找回阿美族的根，學習族語歌謠與傳統舞蹈，並在舞台上展現自信。孩子們也經常外出演出，用歌聲與舞步傳遞部落文化的力量。

「舞動阿美陶」裡，孩子們用舞蹈和音樂展現陶藝文化，每個動作都帶著對祖靈的敬意與自然連結。（圖／社團法人中華愛悅公益慈善發展協會）

然而，書屋現有的電腦多為多年善心人士捐贈的二手設備，已有十年歷史。電池失效、系統緩慢、常當機，孩子們在族語學習或數位補強課程中，經常受限於設備而失望。

為了打破偏鄉的數位落差，馮老師亟需募集20台功能正常的二手筆記型電腦。這不只是硬體更新，更是孩子開啟學習與發展的起點。希望孩子們在族語歌聲中長大，也能掌握操作數位工具的能力，為自己鋪設一條穩定而寬廣的學習之路。

幼幼團隊拜訪的這一天，為莿桐書屋的孩子們帶來耶誕節點心。孩子們開心地拍照分享這份溫暖，也用笑容向每一位支持行動的幼幼天使們說聲謝謝。（圖／社團法人中華愛悅公益慈善發展協會）

【捐贈資訊】

受贈單位：社團法人中華愛悅公益慈善發展協會（莿桐書屋）

募集項目：二手筆記型電腦20台（win10 系統，建議五年內，功能正常，含充電線材）

聯絡窗口：馮吉湘（馮老師）

聯絡電話：0972-927-368（11:00 以後聯絡）

收件地址：950台東縣台東市中興路一段147號

