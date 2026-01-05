為停車格大打出手！蘆洲2男全受傷掛彩 還要進警局

監視器錄下2人爆發口角。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲長榮路今天（5日）中午傳出停車糾紛事件，2部車為了爭同一個停車格，不僅在停車格僵持不下外，成功停進停車格的施姓駕駛，下車後更與蔡姓男子爆發口角，隨後更在大馬路上上演激烈全武行，轄區蘆洲警方獲報立即派員趕赴現場制止雙方，後續建2人都掛彩受傷，先行前往醫院就醫，後續2人也將依傷害罪嫌移送。

據了解，這起停車糾紛事件發生在今天（5日）中午12時許，41歲施姓食品加工廠員工駕駛黃色轎車行經蘆洲區長榮路，從前方要倒車停進125號停車格時，開著鐵灰色轎車的34歲蔡姓餐飲業員工也同樣要停在停車格，雙方一度僵持不下，儘管後方的蔡男不斷鳴按喇叭，但最終是由前方的施男搶贏停進停車格中。

2駕駛下車後相互叫囂，隨後更演變成肢體衝突，直接在大馬路上大打出手，轄區蘆洲分局獲報到場連忙將2人區隔開來，發現施男右手拳頭擦挫傷、左臉頰紅腫，至於蔡男則是全身擦挫傷，後續由警方戒護就醫，將2人分別送往市立三重醫院、新光醫院救治，全案有將朝傷害罪嫌偵辦。

監視器錄下2人在大馬路上大打出手。（圖／翻攝畫面）

