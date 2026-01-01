為健康辯護 川普否認打瞌睡：只是在放鬆

華爾街日報(The Wall Street Journal)1日報導，美國總統川普(Donald Trump)在受訪時，將手上的大片瘀青歸咎於服用阿斯匹靈，並否認他在公開場合打瞌睡。

川普在為自己的健康辯護時，也改變去年10月接受核磁共振(MRI)檢查的說法，改口說其實他做的是電腦斷層掃描(CT scan)。

現年79歲的川普告訴華爾街日報，「我非常健康」，對於外界檢視他的身體狀況表達不滿。

川普的政治形象有很大一部份是表現在他的活力，不論是透過與記者的頻繁互動、持續的社群媒體發文、或是將他描繪為超級英雄的AI梗圖。

然而，川普2.0的第一年已引發越來越多質疑。

他的右手一直有瘀青，經常塗著厚厚的遮瑕霜，有時還有繃帶，他的腳踝也顯得腫脹。

此外，川普有時候顯然快要睜不開眼睛，包括2025年11月在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)和衛生代表舉行的電視直播會議。對於一個經常把民主黨前任總統拜登說成「瞌睡蟲」(sleepy)的人來說，這是個政治敏感問題。

拜登以82歲高齡在去年卸任，成為美國史上最年長的總統，而川普將在本屆任期內打破這項紀錄。

除了打高爾夫球之外，川普鮮少運動，而且他多年來毫不掩飾對高脂肪、高鈉速食的熱愛。

川普在接受華爾街日報訪問時解釋，他手上瘀青是因為每天服用阿斯匹靈的緣故。「他們說阿斯匹靈有助於稀釋血液，我不希望流過我心臟的是濃稠的血」。

川普說，當他的手「被打到」時，會塗化妝品或使用繃帶。他還說其中一道傷口，是和美國司法部長邦迪(Pam Bondi)擊掌時，被她的戒指打到手背。

不過，川普對健康問題的解釋前後矛盾。

川普自己告訴記者，他在10月做了一次核磁共振檢查，但現在他說不是MRI，只是一次掃瞄。

川普的醫師巴巴貝拉(Sean Barbabella)向華爾街日報證實，川普接受的是電腦斷層掃描。

此外，川普也否認任何有關他在公共場合打瞌睡的說法，表示他從來就不是個愛睏的人。當他看起來像是在打瞌睡時，其實只是在放鬆片刻而已。「我只是閉上眼睛，這對我來說很放鬆」。

川普還說，有時候媒體拍他眨眼睛，在眨眼的時候，他們就會拍到那一瞬間。 (編輯:柳向華)