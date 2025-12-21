為備戰2026 民眾黨一級主管「許甫、吳怡萱等6人」將集體請辭

民眾黨規定，有意參選選舉者不得任中央黨部一級主管職務，因此副祕書長許甫（右二）、社發部主任張清俊（左二）等6人將於24日宣布請辭黨職，正式投入選舉。（中時資料照／杜宜諳攝）

民眾黨備戰2026九合一大選，根據去年黨代表大會通過決議，民眾黨有意想選舉者，不得擔任中央黨部一級主管、地方黨部主委等身份，必須於當選日前一年請辭職務；先前地方黨部主委已陸續更換完畢，而中央黨部以要挑戰台北市第三選區（松山信義）議員的副祕書長許甫為最高職務異動者，預計在本周陸續請辭。

根據2024年由民眾黨前黨主席柯文哲主持的黨代表大會決議，有意想參選2026九合一選舉者，不得擔任中央黨部一級主管、地方黨部主委，必須在當選日前一年（意即今年12月28日）前請辭職務，避免有選舉資源分配不公問題。

而地方黨部已於今年上半年陸續更換完畢，包括台北市議員張志豪、台中市議員江和樹、新竹市議員李國璋等卸下地方黨部主委身份，而中央黨部則遲無更換，日前也引發部分黨員質疑。

而中央黨部有意想參選地方議員者，包括副祕書長許甫、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部主任張清俊、社發部副主任林志學、祕書行政部副主任蔡君婷。據悉，上述共6名人馬將於本周三（24日）正式宣布離開中央黨部，也象徵正式投入地方選舉。

