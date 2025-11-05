為債務殺人逃亡24年 社子角頭「陳老師」判刑15年定讞 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

社子角頭綽號「陳老師」的陳來發，88年間因債務問題槍殺陳姓大哥後逃逸，躲藏24年才被捕到案，士林地院國民法官法庭依殺人罪將他判處有期徒刑15年，二審駁回他的上訴，陳上訴三審；最高法院日前也駁回上訴，維持15年徒刑定讞。

陳來發於88年12月10日晚間7點40分許，與陳姓大哥在台北市士林區社子街某卡拉OK店內，因債務問題發生口角衝突，陳來發即夥同年籍不詳之「甲男」、「乙男」，由陳來發取出預藏之開山刀威嚇，並由陳來發、「乙男」一同向「甲男」喝令：「開下去」（台語）後，「甲男」朝向陳男之腹部擊發1槍，因槍械卡彈無法繼續射擊。

經排除故障後，「甲男」再向陳男方向擊發數槍，但未擊中，此時陳男試圖反擊，卻遭陳來發持開山刀揮砍多刀，身體受有多處割傷，陳男乃因槍傷造成嚴重骨盆腔軟組織出血及下腹壁出血，並受有多處銳器割傷，經送醫急救，仍於同年月12日上午11時20分許不治死亡。

士林地院國民法官法庭審理認為，被告自承與被害人交情甚篤，於案發後見被害人倒臥血泊、性命垂危，卻未留在現場救助，逕行逃亡藏匿，隱姓埋名長達24年後始經緝獲，對司法釐清犯罪事實、節省成本等節均造成極大負面效益。

被告到案後飾詞狡辯，審理中屢稱自己一生仁義、僅在場協調、是被害人吸毒後態度不佳、情緒失控始遭「甲男」開槍、「乙男」砍殺等情，表現出全然歸責於他人、事不關己之態度，迄未對被害人家屬為任何道歉、賠償，於審理中猶辯稱自己有恩於被害人一家，未取得被害人家屬之諒解宥恕，毫無悔意，判刑15年。

高院合議庭審理認為，原審依刑法第271條第1項殺人罪，判處被告陳來發有期徒15 年，其認定事實、適用法律均無違背經驗法則或論理法則，量刑亦屬妥適，被告上訴否認犯行，並不可採。故本件上訴無理由，應予駁回。三審支持一、二審見解，駁回陳來發的上訴，全案定讞。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

